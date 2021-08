Taliban kadınlara ‘evde kalın’ dedi

Afganistan’da iktidarı ele geçiren Taliban’ın Afgan kadınlara nasıl muamele edeceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Aşırıcı örgüt, Afganistan’da çalışan kadınların ‘geçici bir süre’ evden çıkmamalarını istedi. Başkent Kabil’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, “Güvenlik güçlerimiz kadınlarla muhatap olma konusunda eğitim almamıştı, bazıları kadınlarla nasıl konuşulacağını bilmiyor. Bu karar kadınların kötü muamele görmesini engellemek için” diye konuştu.

‘SORUNUMUZ YOK AMA’

Sözcünün bu açıklaması, bu hafta Amerikan New York Times gazetesine “başörtüsü taktıkları sürece çalışan kadınlarla bir sorun olmayacağını” söyleyen Taliban’ın kültürel işler komitesi yardımcısı Ahmadullah Vasik’in yorumlarını hatırlattı. Vasik de, “Ancak şu an için durum normale dönene kadar evde kalmalarını istiyoruz. Şimdi askeri bir durum var” demişti. Taliban yönetiminin, 1996’dan 2001’e kadar olan ilk yıllarında, kadınların ev dışında çalışması ve hatta bir erkek vasi olmadan evden çıkmaları yasaktı.



‘ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ’

O dönem kadınlar okula gidememişti. Tamamen örtünme zorunluluğu gibi kuralları ihlal ettiklerinde halka açık kırbaç cezalarıyla da karşı karşıya kalmıştı. Merkezi New York’ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) görevlisi Heather Barr, şu an söylenen güvenlik gerekçesinin 1996’da Taliban Kabil’i ele geçirdiği zaman da dile getirildiğini ifade ederek şunları söyledi: “Açıklama, güvenliğin iyi olmadığı ve güvenliğin daha iyi olmasını bekledikleri ve o zaman kadınların daha fazla özgürlüğe sahip olacağıydı. Ama elbette iktidarda oldukları o yıllarda o an hiç gelmedi - ve bugün bunu duyan Afgan kadınlarının ‘bu sefer de asla gelmeyeceğini’ düşündüklerini söyleyebilirim.”

‘İNSANLAR EVLERİNE KAÇIYOR’

Taliban’ın Kabil’i yeniden ele geçirmesi sonrasında başkentten haber geçen uluslararası ajanslar, kent sokaklarında sessizliğin hakim olduğunu aktarıyor. Fransız haber ajansı AFP, insanların Taliban’dan çekindiğine dikkati çekti. AFP’ye konuşan adını açıklamayan 20 yaşındaki bir kadın hakları aktivisti, “Durum sanki bir zombi kıyametine benziyor. İnsanlar hemen hemen hiç dışarı çıkmıyor. Çıktıklarında da acele ediyorlar. Hemen evlerine dönüyorlar” dedi. Aktivist, Taliban’ın Kabil’i ele geçirdiği 15 Ağustos’tan bu yana üniversitesine gidemediğini söyledi. Kabil’de önceki iktidar döneminde çalışan kadınlar Batı tarzı giyinirken, şimdi şehirde burka satışları patlamış.

