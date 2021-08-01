Taliban, Afganistan'daki üç büyük kentin etrafını kuşattı

Taliban güçlerinin Herat, Leşkergah ve Kandahar şehirlerinin bazı kesimlerini ele geçirdikleri belirtildi.

Taliban, yabancı güçlerin neredeyse tamamının Eylül'de çekileceğinin açıklanmasından sonra kırsal kesimlerde geniş topraklarda hızla kontrolü elde etti.

Ancak hükümet güçlerinin buraları ne kadar süre daha ellerinde tutabilecekleri konusunda kaygılar artıyor. Öte yandan bu büyük kentlerin kaderi de hayati önemde.

Taliban'ın şimdiye dek Afgan topraklarının yaklaşık yarısını ele geçirdiği tahmin ediliyor. Bunlara İran ve Pakistan'la olan bazı sınır kapıları da dahil.

Leşkergah şehrindeki çatışmalar Pazar günü de şiddetlenerek devam etti. Taliban mensuplarının Cumartesi günü valilik binasına birkaç yüz metreye kadar yaklaştıkları ancak akşam saatlerinde geri itildikleri bildirildi.

Amerikan hava birliklerinin ise Taliban mevzilerini hedef aldığı aktarıldı. Bölge sakinlerinden Halim Karimi, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Ne Taliban bize merhamet edecek ne de hükümet bombalamayı durduracak" diye konuştu.

'DURUM HER GEÇEN SAAT KÖTÜLEŞİYOR'

Taliban, attığı roketlerle Kandahar havaalanı pistine de zarar verdi. Bu sebeple havaalanında uçuşlar, Pazar günü askıya alındı.

Kandahar milletvekili Gul Ahmet Kamin, BBC'ye yaptığı açıklamada, şehrin düşme riskinin ciddi olduğunu ve on binlerce kişinin zaten tahliye edildiği kentte bir insani krizin kapıda olduğunu belirtti.

Kamin, durumun her geçen saat kötüye gittiğini ve şehir içindeki çatışmaların son 20 yılın en şiddetlisi olduğunu söyledi. Taliban'ın Kandahar'ı önemli bir bölge olarak gördüğünü ve geçici başkent yapmak istediklerini söyleyen Kamin, şehrin düşmesi halinde bölgedeki diğer beş veya altı vilayetin de kaybedileceğini söyledi.

Kamin, Taliban militanlarının şehrin çeşitli yerlerinde olduğunu ancak tamamen içeri girmeleri durumunda sivil nüfus nedeniyle hükümet güçlerinin ağır silah kullanamayacaklarını dile getirdi.

Ekonomik açıdan önemli bir şehir olan Herat'a Afgan özel kuvvetleri konuşlandırıldı. Şehirde Pazar günkü durum bir önceki güne kıyasla daha istikrarlı görünüyor.

1980'lerde Sovyet güçlerine karşı savaşan eski komutan İsmail Han, kenti savunmak için bir silahlı hareket başlattı. İsmail Han, militanları ele geçirmek için sivil vatandaşları da harekete geçirdi.

Şehrin dışındaki Taliban mevzilerine de hava saldırıları düzenlendi. Cuma günü havaalanı yakınlarındaki BM tesisinde bir güvenlik görevlisi, BM'nin "kasıtlı Taliban saldırısı" diye tanımladığı olayda öldü.

AB'nin Afganistan özel elçisi Tomas Niklasson, savaşın çok daha kötüye gideceğine inandığını söyledi. Niklasson, Taliban'ın geçmişte düşündükleri gibi yeniden İslam emirliklerini kurmak fikrine sahip olduğundan korktuğunu söyledi.

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