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Taliban, Afgan Kralı Zahir Şah dönemi anayasasını temel alacak

#Taliban#Afganistan#Dünya
Taliban, Afgan Kralı Zahir Şah dönemi anayasasını temel alacak

Afganistan'da Taliban yönetimi, geçici hükümetinde eski Kral Muhammed Zahir Şah dönemindeki anayasanın baz alınacağını açıkladı.

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AA- Taliban geçici hükümetinin "Adalet Bakanı vekili" Abdul Hakim Şeri, yaptığı açıklamada, eski Kral Muhammed Zahir Şah dönemindeki anayasanın "şeriat ve Taliban ilkelerine aykırı olmayan" maddelerinin tamamen uygulanacağını belirtti.

"Şeriat ve Taliban ilkelerini ihlal etmeyen" uluslararası yasalara saygı duyduklarını ifade eden Şeri, ayrıca Taliban'ın dünya ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak istediğini kaydetti.

Şeri, Afganistan topraklarının hiçbir ülke aleyhine kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

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Afganistan'da 8 Kasım 1933'ten 17 Temmuz 1973'te tahttan indirilmesine kadar hüküm süren son Kral Muhammed Zahir Şah, Durrani İmparatorluğu'nun 18. yüzyıldaki kuruluşundan bu yana ülkenin en uzun süre tahtta kalan hükümdarıydı.

Kral Zahir Şah dönemindeki anayasa 11 bölüm ve 128 maddeden oluşuyordu.

Söz konusu anayasa, 2001'de Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından oluşturulan geçici hükümette de uygulanmıştı.

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1964-1973 arasında geçerli olan Afganistan Anayasası ülkenin monarşi yasası olarak biliniyor.

Tüm yetkileri büyük ölçüde Kral'da toplayan anayasanın, Taliban lideri Hibetullah Ahundzade'nin durumuna nasıl uygulanacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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#Taliban#Afganistan#Dünya