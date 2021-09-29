Son dakika: Trump'ın eski danışmanından korkunç Taliban iddiası!

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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER- Dünya Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda.

ABD'nin bölgeden çekilmesi ile, 20 yıl sonra ülkenin kontrolünü yeniden ele geçiren örgüt verdiği ılımlı mesajları çabuk unutmuşa benziyor.

Zira Taliban son dönemde infaz haberleri ile gündemde. Özellikle ülkedeki direniş hareketini bastırdıktan sonra ilk dönemine dönüş sinyalleri veren Taliban ile ilgili dünyayı şoke eden bir uyarı geldi.

Donald Trump'ın başkanlığı sırasında Beyaz Saray'ın güvenlik patronu olan John Bolton Taliban'ın nükleer silahlara sahip olabileceği konusunda uyardı.

Afganistan'ın sınır komşusu Pakistan'ın 150 nükleer silaha ev sahipliği yaptığının altını çizen Bolton açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Afganistan'ı kontrol eden Taliban, Pakistan'ın kontrolünü de ele geçirirse bu, teröristlerin elinde 150 nükleer silah geçmesine neden olabilir.'

Pakistan, 102'si karada konuşlu füzeler ve 24 nükleer fırlatıcılı F-16 savaş uçakları dahil olmak üzere yaklaşık 160 nükleer savaş başlığından oluşan bir cephaneliğe sahip.

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TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.