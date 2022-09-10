Taht bugün taç giyme sonra

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Birleşik Krallık Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in önceki gün 96 yaşında hayata gözlerini yumması ile oğlu Prens Charles, “3’üncü Charles” adıyla “kral” unvanını aldı. 73 yaşındaki Charles, Birleşik Krallık tahtına çıkan en yaşlı hükümdar oldu. Daha önce bu unvan 1830’da 64 yaşında tahta çıkan Kral 4’üncü William’a aitti. 3’üncü Charles dün eşi Konsort Kraliçe Camilla ile İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nden başkent Londra’ya geldi. Kraliyet Sarayı’ndan yapılan açıklamada Charles’ın bu sabah resmen kral ilan edileceği bildirildi.

SARAYDA DUYURULACAK

Buna göre tahta geçişi yöneten Katılım Konseyi, bugün yerel saatle 10.00’da toplanacak, 11.00’de ise ilk resmi duyuru Londra’daki St. James’s Sarayı’nın balkonundan yapılacak. Ancak bu durum, 3’üncü Charles’ın taç giyeceği anlamına gelmiyor. Zira taç giyme töreni ülkede ayrı bir etkinlik olarak düzenleniyor ve tarihi henüz belli değil. Örneğin Kraliçe 2’nci Elizabeth, 6 Şubat 1952 yılında tahta çıkmış, bu tarihten yaklaşık 16 ay sonra 2 Haziran 1953 yılında taç giyme töreni gerçekleştirilmişti. Dolayısıyla taç giyme töreninin aylar sonra yapılması bekleniyor.

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TAÇ SOM ALTINDAN

Taç giyme töreni, son 900 yıldır Westminster Abbey’de yapıldı. Fatih William orada taç giyen ilk hükümdardı, 3’üncü Charles da 40’ıncı olacak. Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetilen bir Anglikan dini ritüeli olan törende Charles’ın başına St Edward’s Taç’ı yerleştirilecek. 1661 yılından kalma som altından olan bu taç, Londra Kulesi’ndeki Kraliyet mücevherlerinin en önemli parçası ve yalnızca hükümdar tarafından taç giyme töreni sırasında giyiliyor. Ağırlığı da 2.23 kilogram. Kraliyet düğünlerinin aksine, taç giyme töreni bir devlet faaliyeti. Dolayısıyla hükümet harcamaları karşılıyor ve nihayetinde konuk listesini de belirliyor.

TRUSS: BAĞLIYIZ

3’üncu Charles’ın tahta çıkışını ülkenin üçüncü kadın Başbakanı olan Muhafazakâr Partili Liz Truss da İngiltere parlamentosunda yaptığı konuşma ile selamladı. Yeni başbakan, Kral 3’üncü Charles’a bağlılık ve sadakat sözü verdi. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’nda konuşan Başbakan Truss konuşmasında önce vefat eden Kraliçe 2’nci Elizabeth’i andı. Elizabeth’in dünyanın bildiği en büyük liderlerden biri olduğunu söyleyen Truss, onu ülkenin en büyük “diplomatı” olarak niteledi. “Mirası tanıştığı sayısız insan, tanık olduğu küresel tarih ve dokunduğu hayatlar aracılığıyla devam edecek” diye ekledi.

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‘YENİ BİR UMUT’

Konuşmasına Charles’ı överek devam eden Truss şunları söyledi: “Yas tutarken bile, görev ve hizmet duygusu açık. Çevreyi koruma, eğitim ve diplomasideki çalışmalarıyla şimdiden büyük bir katkı sağladı. Ona sadakatimizi ve bağlılığımızı borçluyuz.” Charles’ın İngiltere’yi “yeni bir umut ve ilerleme çağına” götüreceğini söyleyen Truss, “Taç baki kalacak. Milletimiz baki kalacak. Tanrı kralı korusun” dedi.

64 YIL VELİAHT OLARAK BEKLEDİ: KİMDİR BU 3’ÜNCÜ CHARLES

* Charles Philip Arthur George, 14 Kasım 1948’de Buckingham Sarayı’nda dünyaya geldi. Annesinin dört çocuğundan ilkiydi. Üç yıl sonra annesinin 2’nci Elizabeth olarak sürpriz bir şekilde tahta çıkmasıyla kaderi bir anda değişti. 20 yaşındayken Galler Prensi ünvanını alarak Veliaht Prens ilan edildi.

DOMİNANT BABA

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* Baskın karakterli babası Prens Philip’in gölgesi altında çocukluğu geçti. Okulda zorbalığa uğradığı gerekçesiyle babası onu kendi okuduğu, zorlu bir açık hava müfredatı da olan Gordonstoun’daki yatılı okula yolladı. Charles, 1970 yılında Cambridge Üniversitesi Trinity Koleji’nin tarih bölümünü bitirerek kraliyet ailesinin üniversite diplomalı ilk üyesi oldu.

CAMİLLA İLE AŞKI

* En çok da aşk hayatıyla dikkat çekti. Donanmada görev aldığı dönemde yolları Camilla Parker ile kesişti. Prensin hayatına damgasını vuran da Camilla oldu. Aralarının açıldığı bir dönemde Camilla, bir süvari subayıyla evlendi ve iki çocuk annesi oldu.

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DİANA İLE HÜSRAN

* Charles’ın hayatına ise bu dönemde Lady Diana Spencer girdi. 1981’de nişanlandıkları açıklandı. Diana 21 yaşındaydı. Dünya bu ürkek Prenses’i konuşuyordu. Bir televizyon röportajında âşık olup olmadıkları sorulduğunda Diana ‘Tabii ki’ yanıtını verirken Charles ‘‘Âşık mı? Ne demekse!” diyerek genç kadının yüreğinde yara açtı.

VE EVLENDİLER

* Çiftin William ve Harry isimli iki çocukları oldu. 1994’te Charles, televizyon röportajında Diana’ya ihanet ettiğini kabul etti. Diana ise eşinin Camilla ile ilişkisine işaret ederek, “Üç kişilik bir evlilik yaşadık” itirafında bulundu. O dönem adı birçok kişiyle birlikte anılan Diana, boşanmadan bir yıl sonra sevgilisi Dodi el Fayed ile paparazzi takibinde Paris’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.



* İngiliz kamuoyu uzun süre Charles’ı affetmese de o asla Camilla’dan vazgeçmedi. Ve ikili tüm olumsuz yorumlara rağmen 2005’te evlendi.

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BİRÇOK SORUN BEKLİYOR

* Annesinin aksine ilgi duyduğu iklim değişikliği, küresel ısınma, türlerin yok olması gibi konularda fikirlerini beyan etmekten çekinmeyen Charles’ın adı son aylarda hayır kuruluşunun El Kaide kurucusu Usame bin Ladin ailesinden 1.2 milyon dolarlık bağış aldığı iddialarıyla anılmıştı.

* Annesinin 70 yıllık hükümdarlığı sonrasında tahta geçen Charles’ı hem aile içinde hem ülke içinde ciddi sınavlar bekliyor. Cinsel tacizle suçlanan kardeşi Prens Andrew ve kraliyetten ayrılan oğlu Prens Harry mevzusunu nasıl ele alacağı merak konusu. Ayrıca monarşiyi bir arada tutmayı başarıp başaramayacağı, kamuoyunun onu ne kadar benimseyeceği de yine tartışılan mevzular arasında.

İLK KEZ HALKINA SESLENDİ

Kral 3’üncü Charles, annesi Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından dün ilk ulusa sesleniş konuşmasını yaptı. Sözlerine “Bugün sizinle derin bir üzüntü duygusuyla konuşuyorum” ifadeleriyle başlayan Charles, “Sevgili annem, Kraliçe, hayatı boyunca, bana ve tüm aileme ilham ve örnek oldu. Sevgi, hayranlık ve saygı, saltanatına damgasını vurdu” dedi. Kraliyet görevlerine bağlılığını vurgulayan Kral, “Birleşik Krallık’ın neresinde yaşıyor olursanız olun size hayatım boyunca sadakat, saygı ve sevgi ile hizmet etmeye çalışacağım” diye konuştu. Kral 3’üncü Charles, konuşmasında büyük oğlu Prens William’ın Galler Prensi unvanı taşıyacağını ilan ederken, Kraliyet ailesinden ayrılan küçük oğlu Prens Harry’den “Yurtdışında hayatlarını inşa etmeye devam eden Prens Harry ve Meghan’a sevgimi ifade etmek isterim” şeklinde bahsetti. Kral, konuşmasını “canım annem” dediği Kraliçe 2. Elizabeth’e teşekkür ederek sonlandırdı.

METRESLİKTEN KRALİÇELİĞE

* Prens Charles’ın Kral olmasının ardından hayatının aşkı Camilla da yeniden ilgi odağı oldu. Peki ‘Kraliçe Konsort’ unvanıyla, yani “krala eşlik eden kraliçe” olarak hayatına devam edecek olan Camilla Rosemary Mountbatten Windsor kimdir?

* Camilla, 1947 yılının temmuz ayında İngiltere’nin taşrası Shand’da aristokrat ve varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. İsviçre ve Fransa’da yüksek eğitim gördü.

50 YILLIK AŞK

* Taşrada büyüyen Camilla atlara meraklıydı. Charles ile de yolları 1970 yılında bir polo maçında kesişti, arkadaş oldular, romantik bir ilişki yaşamaya başladılar. Charles’ın donanmaya katıldığı dönemde ise Camilla, hayatını süvari subayı Andrew Parker Bowles ile birleştirdi. 2 çocukları oldu.

* Camilla ve Charles’ın ilişkileri başkalarıyla evli olmalarına rağmen sürdü. 1995 yılında Camilla, 1996 yılında ise Charles eşlerinden ayrıldı. 1997 yılında Diana’nın trafik kazasında ölümü sonrasında ‘kraliyet metresi’ diye anılan Camilla, İngiltere’nin en nefret edilen figürlerinden biri haline geldi.

GİDEREK SEVİLDİ

* İki yıl sonra ise Camilla, Charles ile resmi etkinliklerde refakatçi olarak yer almaya başladı. Çift 2005 yılında ikinci evliliklerini yaptı. Bu dönemde kamuoyu daha güleryüzlü bir Charles ile tanışırken Camilla da çocukların eğitimi, kadınlara yönelik şiddet gibi konulardaki faaliyetleri ile zamanla Diana’nın gölgesinden kurtulmayı başardı. İkisinin de ilk evliliklerinden beşer olmak üzere Charles-Camilla çiftinin 10 torunu bulunuyor.

* Camilla başta Charles kral olduğunda “prenses” unvanını alacaktı. Fakat Charles’ın talebi ve kraliyet üyelerinin de onayıyla Kraliçe 2. Elizabeth, geçtiğimiz aylarda ölümü halinde Camilla’ya “konsort kraliçe” unvanı verilmesinin samimi dileği olduğunu ilan etmişti.

KATE, DİANA’NIN UNVANINI ALDI

Kraliçe’nin ölümü üzerine kraliyet ailesindeki unvanlar da değişiyor. Kral 3’üncü Charles’ın büyük oğlu Prens William otomatik olarak Veliaht Prens olurken, şimdiye kadar Charles ve eşine ait Cornwall Dük ve Düşesi unvanları da oğlu ve eşi Catherine’e geçti.

GALLER PRENSESİ KATE

Kral 3’üncü Charles, dün ulusa sesleniş konuşmasında kendisine ait Galler Prensi unvanının da veliahtlıkla birlikte Prens William’a geçtiğini ilan etti. Bu durumda Diana’nın Galler Prensesi unvanı da Cambridge ve Cornwall Düşesi Catherine’e geçmiş oldu. Çiftin sosyal medya hesap adları da Galler olarak güncellendi. Prens Charles’ın ikinci eşi Camilla bu unvanı almamayı tercih etmişti.

TAHT SIRASI DEĞİŞTİ

Prens William, taht sıralamasından birinci vâris olurken oğlu Prens George iki numaraya, kızı Charlotte üç ve oğlu Louis dört numaraya yükseldi. Prens Harry altıncı sıraya gelirken iki çocuğuna prens ve prenses unvanları verilmesi söz konusu.

BİRİNCİ CHARLES İDAM EDİLMİŞTİ

Prens Charles, tahta çıkarak “3’üncü Charles” unvanını aldı. Kendisinden önce tahta oturmuş Charles’lar ise Britanya tarihinin en çarpıcı karakterlerinden. 1600 ile 1649 arasında hüküm süren Birinci Charles’ın hükümdarlığı Britanya tarihinin en buhranlı dönemlerinden biri sayılıyor. İngiltere İç Savaşı (1642-1651) onun döneminde meydana gelmişti. Birinci Charles, iç savaşı kaybederek 1649’da idam edilmişti. Oğlu İkinci Charles ise iç savaşta galip gelen parlamento yanlılarının lideri Oliver Cromwell’in 1658’deki ölümünden sonra 1660’ta tahta çıkmış, 1685’e kadar da ülkeyi yönetmişti.

SEMBOLLER DEĞİŞİYOR

Kraliçe Elizabeth’in ölümüyle banknotlar, pullar, resmi damgalardaki Elizabeth portrelerinin de değişmesi bekleniyor. Bunun birkaç yıl alabileceği hesaplanıyor.

- Guinness Dünya Rekorlarına göre Kraliçe’nin portresi dünya çapında 35 ülkedeki resmi kurumlarda asılı.

- Kanada’dan Yeni Zelanda’ya 10’dan fazla ülkenin parası ve pasaportunun üzerinde Kraliçe’nin portresi var.

- İngiliz basınına göre üzerinde Kraliçe’nin resmi olan 4.7 milyar adet İngiliz sterlini dolaşımda.

- Paraların tümünün değiştirilmesi iki yıl sürebilir.