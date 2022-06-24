‘Tahıl harekât merkezi İstanbul’da olabilir’

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna tahılının küresel pazarlara ulaşmasını sağlayacak tahıl koridoru için İstanbul’da harekât merkezi kurulması konusunda genel bir anlayış birliği olduğunu belirtti, “Somut adımlar atılabileceğini görüyoruz” dedi. Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüşmesinin ardından özetle şunları söyledi:

‘KIRMIZI HAT’

(Tahıl koridoru) “Temasları sürdürüyoruz. Son görüşmemizde kırmızı hat olarak adlandırdığımız bir çalışmamız oldu. Arkadaşlarımızı görevlendirdik. Hem bölge, hem Rusya ve Ukrayna için yararlı olabilecek neler var, bunları masaya koyduk. Harekât merkezinin İstanbul olabileceği konusu dile getirildi. Rusya ile görüşmelerimiz oldu. Bu manada İstanbul’da bir harekat merkezi kurulması, Türk, Rus, Ukraynalı askerler ve BM ile beraber bu faaliyetin emniyetli bir şekilde yönetilmesi konusunda genel bir anlayış birliği var. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler olabileceğini, somut adımlar atılabileceğini değerlendiriyoruz.”