Sylvester Stallone 11 lüks saatini satıyor

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77 yaşındaki ABD’li oyuncunun saatlerinin 5 Haziran’da New York’taki Sotheby’s müzayede evinde yapılacak açık artırmada 30 bin dolardan 5 milyon dolara kadar alıcı bulması bekleniyor. Satışa çıkan saatler arasında oyuncunun ‘Cehennem Melekleri 2’ filminde taktığı Panerai Luminor 150 model saati de bulunuyor. 30-60 bin dolar arasında bir fiyata satılması beklenen saatin alıcısına ayrıca filmin imzalı bir afişi de hediye edilecek. Müzayedenin en pahalı parçasının ise Patek Philippe Grandmaster Chime 6300 model saat olması bekleniyor. Bu saatin açık artırmada 2.5 milyon ile 5 milyon dolar arasında alıcı bulması öngörülüyor.