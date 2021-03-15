Suudi savaş uçakları Girit’te

SUUDİ Arabistan Hava Kuvvetleri’ne ait 6 adet F-15 C tipi savaş uçağı, yaklaşık 10 gün süreyle Yunan F-16 ve Mirage savaş uçaklarıyla ortak tatbikat yapmak üzere, geçen cumartesi Girit Adası’ndaki Suda Hava Üssü’ne geldi. Askeri nakliye uçakları ise geçtiğimiz günlerde tatbikat için Suudi Arabistan’dan Girit’e personel ve teçhizat sevk etti.

RİYAD’A GİDECEKLER

Yarın başlaması beklenen ortak tatbikat, temsili kara ve deniz hedeflerinin vurulması ve “havada üstünlük sağlamak” senaryolarını da içeriyor. Bu arada Yunan dışişleri ve savunma bakanları Nikos Dendias ile Nikos Panayiotopulos, savunma işbirliği anlaşması imzalamak üzere nisan ayında Riyad’a gidecekler.

PATRIOT DİPLOMASİSİ

Türkiye’nin bölgede sorunları bulunduğu ülkelerle yakınlaşma seferberliğine giren Yunan hükümeti, büyük petrol tesislerinin hava saldırılarına karşı korunması amacıyla geçen yıl talepte bulunan Suudi Arabistan’a bir batarya Patriot füzesi göndermeyi kararlaştırmıştı. Yunanistan’ın elinde ABD’den aldığı altı batarya Patriot sistemi bulunuyor. Yunanistan, geçen ağustos ayı sonlarında da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ortak tatbikat düzenlemiş, BAE’ye ait 6 adet F-16 savaş uçağı Suda Hava Üssü’nde yaklaşık iki hafta kalmıştı.

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