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Suudi Prenses 3 yıl sonra serbest

#Basma Bint Suud#Suudi Arabista#Aktivist
Suudi Prenses 3 yıl sonra serbest

Kraliyet ailesi üyesi ve kadın hakları savunucusu Prenses Basma bint Suud, 3 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. Sağlık problemleri olan prensesin tedavi göreceği açıklandı.

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Suudi Arabistan’da 3 yıldır herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin cezaevinde tutulan Prenses Basma bint Suud (57) ve yetişkin kızı Suhud serbest bırakıldı. Kraliyet ailesinden olmasına rağmen krallığın politikalarını açıktan eleştiren, kadın hakları savunucusu Suud, Mart 2019’da tedavi için İsviçre’ye gitmeye hazırlandığı sırada tutuklanmıştı. Destekçileri, sağlık durumunu gerekçe göstererek Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed’e Prenses Suud’un serbest bırakılması çağrısında bulunuyordu.

İnsan hakları örgütü ALQST, Prenses ve kızının serbest kaldıklarını teyit ederken, “Gözaltı süresince kendisine karşı herhangi bir suçlamada bulunulmadı. Yaşamını tehdit etme potansiyeli olan rahatsızlığına rağmen tıbbi bakımdan mahrum bırakıldı” açıklamasını yaptı. Prensesin rahatsızlığının ne olduğuna dair detay ise verilmedi. Basma bint Suud’un avukatı Henri Estramant da ikilinin salıverilmesinin ardından, “Prensesin durumu iyi fakat tıbbi tedavi görecek. Yorgun görünüyor ama morali yerinde. Oğulları ile tekrar bir araya geldiği için minnettar” açıklamasını yaptı.

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SAHTECİLİK İDDİASI

Prenses 2019’da gözaltına alındığı sırada kendisine “pasaportta sahtecilik yapmakla” suçlandığı bilgisi verilmişti. Ancak geçen üç yılda bu konuyla ilgili yargılamayapılmadı. Suudi hükümeti de dava hakkında hiçbir açıklama yapmadı. Başlangıçta Prenses Suud’un nerede tutulduğu da bilinmezken 2020’de başkent Riyad’da çok sayıda siyasi tutuklunun bulunduğu Al-Hair hapishanesinde olduğunu duyurmuştu.

ESKİ KRALIN EN KÜÇÜK ÇOCUĞU

Prenses Suud, 1953-1964 yıllarında ülkeyi yöneten ve 1969’da henüz 67 yaşındayken ölen Kral Suud’un en küçük çocuğu. Prenses, ülkede kadınlara yönelik muameleyi açıkça eleştiriyor. Haziran 2017’de Prens Muhammed’in veliaht olarak atanmasından beri kadınlara araba kullanma ve stadyumlara girişi izni gibi bazı haklar verilse de özellikle kadın hakları aktivistlerine ya da ‘muhalif’ kraliyet mensuplarına yönelik baskılar sürüyor.

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