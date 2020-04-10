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Haber Giriş: 10.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Suudi kraliyet ailesine de sıçradı’

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‘Suudi kraliyet ailesine de sıçradı’
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Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Riyad Valisi Faysal bin Bandar bin Abdulaziz Saud’un (77) da aralarında bulunduğu 150 Suudi Arabistan kraliyet üyesinde koronavirüs tespit edildiğini yazdı.

Haber, başkentte kraliyet hastanesine yakın iki doktor ve hanedan içinden iki farklı kaynağa dayanıyor. NYT, başkentteki Kral Faysal Uzman Hastanesi’ne acil notuyla gelen bir talimata da ulaştı. Talimatta, ülke çapındaki önemli şahsiyetler için emirlerin beklenmesi, kronik hastaların hastaneden tahliye edilmesi isteniyor.

KRAL KARANTİNADA

Doktorlar, kraliyet içindeki binlerce prensin sıkça Avrupa’ya seyahat ettiğini ve virüsü buradan almış olabileceklerini belirtiyor. Haberde, Kral Selman bin Abdulaziz’in (84) Kızıl Deniz kıyısındaki Cidde kentine yakın bir adadaki sarayda karantinaya girdiği aktarıldı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın da yanında birçok bakanla bu bölge yakınında bir saraya kapandığı ifade edildi.

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