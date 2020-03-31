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Dünya
AA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 18:21,Son Güncelleme:/

Suudi Arabistan ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

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Suudi Arabistan ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 10, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 6'ya yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle Medine'de 2 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 10'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 110 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu böylece toplam vaka sayısının 1563'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayırca, 50 kişinin de tedavilerinin ardından iyileştiği ve sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının 165 olduğu kaydedildi.

BAE'DE KORONAVİRÜS KAYNAKLI CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği, böylece ölü sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 53 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, ülkedeki toplam vaka sayısının 664'e çıktığı ifade edildi.

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