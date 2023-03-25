Suudi Arabistan Suriye ile normalleşme adımları atıyor

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Suudi Arabistan devlet televizyonu, iç savaşla geçen 10 yıldır kapalı duran büyükelçiliğin yeniden açılması için Şam rejimi ile görüşmelerde bulunulduğunu aktardı. “Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Suriye Dışişleri Bakanlığı ile görüşmelerin başladığını açıkladı” denilen habere göre, konsolosluk hizmetlerinin sağlanmasına yönelik görüşmeler sürüyor.



TAHRAN İLE YUMUŞAMA



Duyuru Suudi Arabistan’ın, savaş boyunca Suriye’nin en önemli destekçilerinden olan İran ile anlaşmazlığını bitirmesini izliyor. Geçtiğimiz günlerde Riyad ve Tahran’dan yetkililer, Çin’in arabuluculuğunda Pekin’de buluşarak diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmekte uzlaşmıştı. İki ülke büyükelçilikleri önümüzdeki haftalarda, 7 yıl aradan sonra açılacakken, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin de Kral Selman bin Abdülaziz’in davetlisi olarak Riyad’a gitmesi bekleniyor. Arap medyası bir süredir olası yumuşama işaretlerini aktarıyordu. Devlet televizyonunun duyurusundan önce Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Arap ülkeleri arasında Şam ile diyaloğun gerekli olduğu konusunda giderek artan bir fikir birliği olduğunu açıkça söylemişti.



DEPREM DEĞİŞTİRDİ



Özellikle 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası, büyük yıkım yaşanan Suriye’ye uluslararası ilgi artmış, normalleşme konusunda çekinceleri olan bölge ülkeleri bu tavırlarını yumuşatmıştı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da şubat sonunda Umman, geçen pazar da Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ederek “geri dönme” isteğini göstermişti. Her iki ülke iç savaşın başında Esad karşıtı silahlı muhaliflere destek vermişti. Türkiye de Suriye ile normalleşmenin yollarını ararken, mayıs ayında yapılacak bir sonraki Arap Birliği Zirvesi’nde Suriye’nin üyeliğe geri alınmasının tartışılabileceği belirtiliyor.