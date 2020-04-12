Suudi Arabistan sokağa çıkma yasağını uzattı

Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs salgınına karşı dünya içine kapanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'ndan Corona Virüs ile ilgili açıklama geldi. Suudi yetkililer yaptığı açıklamada Corona Virüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan'daki bir çok kentte sağlık kurumları, eczaneler ve temel gıda ihtiyaçları satılan dükkanlar dışında tüm ticari faaliyetlerin yasaklanmıştı. Halkın sadece zorunlu ihtiyaçlarını temin için evinden çıkabilecekleri belirtilmişti.Suudi Arabistan’da 4 bin 033 Corona Virüs vakası bulunurken, salgında 52 kişi hayatını kaybetti.