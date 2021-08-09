Suriye’de su için Türk-Rus çalışması

Barış Pınarı harekâtı ile Haseke bölgesinde yaşanan elektrik ve su sorunun çözülmesi için Türkiye ve Rusya Federasyonu askeri yetkilileri ortak inceleme yaptı. Allouk su ile Makbura elektrik dağıtım istasyonlarında ortak inceleme yapan Türk ve Rus yetkililer, sorunun çözüme kavuşması için el sıkıştı. Esad rejimi kontrolündeki Haseke bölgesinden gelen Tuğgeneral Andrey Muraşkin başkanlığındaki Rus askerî heyeti, Tuğgeneral Mustafa Enis Koç başkanlığındaki Türk askerleri ile Resulayn bölgesindeki Allouk su ile Mabruka elektrik dağıtım istasyonlarında incelemelerde bulundu. İki merkezde Türk askerleri ile birlikte incelemelerde bulunan Rusya Federasyonu heyeti, rejim bölgesinden gelen elektriğin yetersizliğini gördü. İki bölgeye de gelen elektriğin ihtiyaç duyulan oranın yüzde 20’si kadar olduğunu gören Rus askerî heyeti, sorunun çözümü için rejim bölgesiyle görüşeceklerini iletti.



RUS TARAFI REJİMLE GÖRÜŞECEK

Türkiye’nin taleplerinin yerinde olduğunu belirten Rus askerî heyeti, bu konuda Haseke bölgesindeki rejim yönetimiyle görüşmeler yapacaklarını vurguladı. Merkezde bulunan ve Haseke bölgesine su transferini sağlayan pompaların ihtiyaç duyduğu elektriğin, terör örgütü YPG’nin elindeki Derbesiye bölgesinden yeterli derecede gönderilmemesi nedeniyle Allouk su istasyonu yeterli çalışamıyor.

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