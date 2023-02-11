Suriye’de durum ağırlaşıyor... Önce deprem sonra sel

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Depremin ardından halk, barajdaki çatlakları fark ederek kum torbalarıyla güçlendirmeye çalışsa da önceki gün artan yağmurun etkisiyle sel yaşandığı belirtildi.



YAPTIRIMLAR GEÇİCİ KALKTI



Şam’dan yapılan son açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 553 olarak açıklanırken muhaliflerin kontrol ettiği ülkenin kuzeyinde arama kurtarma çalışmalarını yürüten Beyaz Baretliler 2 bin 166 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.



Bu arada ABD, Suriye’ye yönelik yardımlara izin vermek amacıyla 180 günlük yaptırım muafiyeti sağlanacağını duyurdu. Şam yönetimi insani yardımların muhalif bölgelere ulaştırılmasına izin verileceğini açıklarken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise dün ilk kez deprem bölgesine giderek Halep’te bir hastaneyi ziyaret etti.



BM’DEN ATEŞKES ÇAĞRISI



Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, dün yaptığı yazılı açıklamada, “herkese yardım ulaştırılabilmesi için Suriye’de bir an önce ateşkes sağlanması” çağrısında bulundu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği de depremler nedeniyle halihazırda insani krizin yaşandığı Suriye’de 5.3 milyon insanın yerinden olmuş olabileceğini tahmin ettikleri ve büyük bir barınma ihtiyacının ortaya çıkabileceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

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MUCİZE BEBEĞE ANNESİ SAHİP ÇIKTI

Suriye’de Afrin’in Cinderes beldesinde enkaz altında dünyaya gözlerini açan Aya bebeği evlat edinebilmek için dünyanın dört bir yanından başvurular yağdı. Enkaz altından göbek kordonuyla çıkarılan, annesi, babası ve kardeşleri ölü bulunan bebeğe Arapça mucize anlamına gelen ‘Aya’ adı verilmişti. Afrin’deki Cihan Hastanesi’nden Dr. Hani Maarouf, bebeği evlat edinmek için hastaneye binlerce talep geldiğini aktarırken bebeğin büyük amcası Salah el-Badran’a teslim edileceğini kaydetti.