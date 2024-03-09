Süreç tamamlandı, sertifika verildi: F-35'lere nükleer bomba

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NATO ve Rusya arasındaki gerilimin adım adım tırmandığı bir dönemde F-35A Joint Strike Fighter savaş uçağı nükleer silahları taşımak için sertifikalandırıldı.

Sınıfında nükleer silahları taşımak için yeşil ışık alan ilk hayalet savaş uçağı olan F-35A Joint Strike Fighter, bundan sonra B61-12 tipi nükleer bombaları taşıyabilecek.

B61-12'lerin Japonya'ya İkinci Dünya Savaşı'nda atılan füzelerden tam 24 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.

F-35 PROGRAMININ SÖZCÜSÜ DUYURDU: SERTİFİKASYON 12 EKİM'DE VERİLDİ

F-35 Joint Program Ofisi sözcüsü Russ Goemaere, Breaking Defence'a yaptığı açıklamada sertifikasyonun verilen taahhütten aylar önce, 12 Ekim'de verildiğini belirterek "F-35 Nükleer Sertifikasyon çalışması, 16 farklı hükümet ve endüstri paydaşından oluşan nükleer girişimin 10 yılı aşkın süredir yürüttüğü yoğun çabaların sonucudur. Sertifikasyonunun planlanan tarihten çok önce verilmesi, ABD ve NATO'ya kritik bir kabiliyet sağlamıştır" dedi ve ekledi;

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Bu gelişme ile F-35A'lar artık hem konvansiyonel hem de nükleer savaşta kullanılabilen "çift yetenekli" savaş uçakları haline geldi.



SADECE F-35A TAŞIYABİLECEK, F-35 B VE F-35C DAHİL DEĞİL

Breaking Defence'de yer alan habere göre şu anda sadece F-35A B61-12 tipi nükleer bombaları taşımak için sertifikalandırıldı. Sertifikasyon hayalet jetin kardeşleri F-35B ve F-35C'yi kapsamıyor.



Buna ek olarak program kapsamında sadece B61-12 model taktik nükleer bombanın kullanılması onaylandı.



Goemaere, söz konusu nükleer füzelerin F-35 'lere takılması ve test sürecinin bir yıl içinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

1968'de kullanıma sunulan B61 bombasının en yeni versiyonu olan B61-12 bombaları kullanması için sertifika verilen ilk savaş jeti F-15E olmuştu.