Sunak’ın Ukrayna planı Moskova’yı kızdırdı

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Ukrayna ve İngiltere liderleri önceki gün Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Mariinsky Sarayı’nda yapılan görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçerek anlaşmayı imzaladı. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada anlaşmayı değerlendiren Sunak, Ukrayna’nın güvenliğinin kendi güvenlikleri anlamına geldiğini belirterek, İngiltere’nin Ukrayna’nın en karanlık saatlerinde yanında olacağını söyledi.

HEDEF NATO ÜYELİĞİ

Zelenski de anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, daha sonra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “1991’de bu tür güvenlik anlaşmaları imzalanmış olsa Rusya savaşının yaşanmayacağını” savundu.Anlaşmanın İngiltere ve diğer G7 üyeleri tarafından 12 Temmuz 2023 tarihinde Vilnius’taki NATO zirvesinde kabul edilen Ortak Deklarasyonun devamı niteliğinde olduğu belirtildi. 10 yıl geçerli olacak anlaşmayla Ukrayna’ya Rusya’ya karşı savunma desteği sağlayacak. Buna göre, İngiltere 2024 ‘te Ukrayna’ya 3.2 milyar dolarlık askeri yardımda bulunacak.

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‘SAVAŞ İLANI SAYARIZ’

Öte yandan anlaşmaya Moskova’nın tepkisi sert oldu. Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Umarım ebedi düşmanlarımız kibirli İngilizler, resmi askeri birliklerini Ukrayna’ya konuşlandırmanın ülkemize savaş ilanı anlamına geleceğini anlarlar” ifadelerini kullandı.