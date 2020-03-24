Sudan ve Mısır'daki Türk öğrencilerin tahliye işlemleri başladı

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sudan'daki öğrencilerimizle virüsün yayılmaya başladığı ilk andan itibaren sürekli irtibat halinde olduk. Dışişleri Bakanlığının girişimleri ve büyükelçiliğimizin koordinesinde ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizi Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla bu akşam yolcu ettik." ifadelerini kullandı.

THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sudan ve Mısır'da mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesi kapsamında İstanbul'dan kalkan özel uçak akşam saatlerinde başkent Hartum'a ulaştı. THY uçağıyla birlikte İstanbul'dan 3 Sudan vatandaşının da tahliyesi gerçekleştirildi.

THY'nin TK 6881 sefer sayılı uçağı 52 öğrenci ve bir bebek yolcusuyla birlikte yerel saatle 19.40'da Hartum Havalimanı'ndan Mısır'ın başkenti Kahire'ye hareket etti.

Kalkıştan önce öğrencilere maske dağıtıldı.

14 gün boyunca Türkiye'de karantinada tutulacak öğrenciler, tahliye edildikleri için mutlu olduklarını söyledi.

THY uçağının Kahire'de tahliye edilmeyi bekleyen yaklaşık 80 öğrenciyi de alarak Türkiye saati ile 02.00 gibi İstanbul'a iniş yapması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuşlar iptal edildiği için öğrenciler, ilgili ülkelerde mahsur kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler için özel seferler düzenlenmesi kararı alınmıştı.