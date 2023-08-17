Stoltenberg’in danışmanı Ukrayna’yı feci kızdırdı

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NATO’dan, Ukrayna’ya ilişkin pozisyonunda değişiklik olmadığı açıklaması geldi.

KİEV’DEN SERT YANIT

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanlarından Mykhailo Podolyak, “NATO şemsiyesi için toprak ticareti mi? Bu çok saçma. Bu, bilerek demokrasinin yenilgisini seçmek, küresel bir suçluyu cesaretlendirmek, Rus rejimini korumak, uluslararası hukuku yok etmek ve savaşı diğer nesillere aktarmak anlamına gelir” dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, “NATO yetkililerinin bilinçli ya da bilinçsiz olarak Ukrayna’nın topraklarından feragat etme olasılığına ilişkin söylemin oluşturulmasına katılmaları Rusya’nın ekmeğine yağ sürmektedir” ifadelerini kullandı.

Jenssen’in açıklamalarının Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam desteğin liderler düzeyinde yinelendiği NATO’nun geçen ay yapılan Vilnius Zirvesi’nden kısa süre sonra gelmesi dikkat çekti. Bir NATO yetkilisi, İttifak’ın pozisyonunda bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirterek, “Ukrayna’yı ne kadar sürerse sürsün desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Aynı yetkili, barışın ne zaman ve hangi şartlarda sağlanacağına karar verecek olanın Ukrayna olduğunun altını çizdi. Daha sonra Norveç medyasına konuşan Jenssen, “Bu şekilde söylememeliydim. Bu bir hataydı” dedi.