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Stoltenberg: Savaş Orta Doğu'ya yayılmamalı

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#Stoltenberg #İsrail#Gazze
Stoltenberg: Savaş Orta Doğuya yayılmamalı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 19:19

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Bu çatışma büyümemeli" diyen Stoltenberg, "Savaş Orta Doğu'ya yayılmamalı. İran'a olan mesajımız belirli grupları kullanarak çatışmayı yaymaması" ifadelerini kullandı.

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İşte Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bu çatışma büyümemeli, Savaş Orta Doğu'ya yayılmamalı. İran'a olan mesajımız belirli grupları kullanarak çatışmayı yaymaması. Müttefiklerimiz belli şekilde bölgede aktifler ancak NATO bölgede aktif değil.

GAZZE'DEKİ İNSANLAR KORUMAYI HAK ETMİYOR MU?

Benim mesajım şu. Uluslararası hukuk tüm çatışmalarda kullanılmalı. Gazze’deki ve Ukrayna’daki durum çok şekilde farklı. Ukrayna, Rusya’ya hiçbir zaman tehdit oluşturmadı. Rusya’ya hiçbir zaman saldırmadı. Bu yüzden Ukrayna’nın kendisini savunma hakkı var. Hepimiz buna katılıyoruz. Kendini savunma hakkı BM’de de geçiyor. Biz de NATO olarak Ukrayna’yı korumaya devam ediyoruz. Çünkü uluslararası hukuku korumakla alakalı.

 

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#Stoltenberg #İsrail#Gazze

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