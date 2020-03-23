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Haber Giriş: 23.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Stokçuluğu eleştiren Merkel alışverişe çıktı

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Stokçuluğu eleştiren Merkel alışverişe çıktı
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Yaklaşık 24 bin COVID-19 vakası tespit edilen Almanya’da 65 yaşındaki Başbakan Angela Merkel markete giderek alışveriş yaptı.

“Hit Ullrich” isimli markete gelen Merkel, önce sebze ardından şarküteri reyonunu inceledi. Alman Bild gazetesi Başbakan’ın koronavirüs krizini milyonlarca diğer Alman vatandaşı gibi ilk elden deneyimlediğini, raflar arasında dolaşarak hangi ürünlerin tükendiğini gördüğünü yazdı. Market arabasını kendisi dolduran ve ödemesini kredi kartı ile yapan Merkel’in meyve, şarap, sabun ve tuvalet kağıdı aldığı görüldü. Daha önce stokçuluğu eleştiren ve bunun “anlamsız” bir davranış olduğunu söyleyen Merkel’in bu yolla halka örnek olmaya çalıştığı yorumları yapıldı.

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