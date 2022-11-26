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Squid Game oyuncusuna cinsel taciz suçlaması

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#O Yeong-Su#Cinsel Taciz#Squid Game
Squid Game oyuncusuna cinsel taciz suçlaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 13:17

Güney Kore’nin dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisinin oyuncusu O Yeong-su, cinsel tacizle suçlandı.

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Geçtiğimiz yılın dikkat çeken dizilerinden biri olan Squid Game’de yer alan 78 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında bir kadına uygunsuz bir şekilde dokunmakla suçlanıyor.

O ise bu iddiaları reddetti. 

ALTIN KÜRE KAZANAN İLK GÜNEY KORELİ

O Yeong-su, Altın Küre’de yardım erkek oyuncu ödülünü kazanan ilk Güney Koreli oyuncu olmuştu.

Yonhap haber ajansına göre şikayetçi kadın ilk defa polise geçen yıl Aralık ayında gitti, ancak dosya Nisan ayında açılmadan kapandı.

Ajansın haberine göre şimdi ise savcılık şikayetçi kadının isteği üzerine dosyayı tekrar açıyor.

O’ya tutuklama talebi yöneltilmeden cinsel taciz suçlaması yöneltildi.

REKLAMI YAYINDAN KALDIRILDI

AFP haber ajansının yerel medyadan toparladığı haberlere göre Seul’daki Kültür Bakanlığı, suçlamanın üzerine O’nun yer aldığı bir hükümet reklamını yayınlamayı kesti.

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O, insanların yüksek bir para ödülü için hayat ve ölüm arasında yarıştığı Squid Game’deki en yaşlı oyuncuyu canlandırıyordu.

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#O Yeong-Su#Cinsel Taciz#Squid Game

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