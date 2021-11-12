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SpaceX kapsülü hedefine vardı! NASA astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'nda

#Spacex#NASA#Uzay
SpaceX kapsülü hedefine vardı NASA astronotları Uluslararası Uzay İstasyonunda

SpaceX'in, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "Crew-3" mürettebatını taşıyan kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUI) bağlandı.

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NASA'nın 3 Amerikalı ve 1 Alman'dan oluşan yeni astronot ekibini taşıyan kapsül, SpaceX'in "Falcon 9" roketiyle yörüngeye bırakılmasından yaklaşık 22 saat sonra UUI'ye ulaştı.

Endurance lakaplı Crew Dragon kapsülünün yaklaşık 3 saat önce, mürettebatın Nisan 2022'ye kadar kalacağı yörünge istasyonuna demirlediği belirtildi.

SpaceX tarafından paylaşılan videoda, UUI'ye yanaşan kapsüldeki "Crew-3" mürettebatının görüntüleri yer alırken, ekip komutanı Raja Chari'nin "Birleşme tamamlandı. I.S.S'de olmaktan mutluyuz." dediği duyuldu.

 

SpaceX kapsülü hedefine vardı NASA astronotları Uluslararası Uzay İstasyonunda

Dün yörüngeye gönderilen 4 astronotla birlikte 60 yılda uzay yolculuğuna çıkan astronot sayısı 600'ü aştı. 2021 ise 10 seneden fazla bir süredir uzay uçuşlarının yapıldığı en yoğun yıl oldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na yerleşen 4 kişilik "Crew-3" ekibi, 6 ay boyunca 200'den fazla bilimsel deney üzerinde çalışacak.

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