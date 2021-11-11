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SpaceX, Crew-3 uçuşuyla 4 astronotu daha ISS'ye taşıdı

#Spacex#NASA#Dünya
SpaceX, Crew-3 uçuşuyla 4 astronotu daha ISSye taşıdı

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) yaklaşık 6 aylık görev için 4 astronotu taşıyan uzay aracını fırlattı.

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Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezinden "Crew-3" adıyla gerçekleştirilen uçuşta, 3 Amerikalı ve 1 Alman'dan oluşan yeni astronot ekibi yer aldı.

NASA astronotları Raja Chari, Tom Marshburn ve Kayla Barron ile Avrupa Uzay Ajansından Alman asıllı Matthias Maurer'den oluşan yeni ekip, dünya yörüngesindeki uzay istasyonunda 6 aylık laboratuvar çalışması gerçekleştirecek.

İnternetten canlı yayımladığı "Crew-3" uçuşuyla NASA için 3, toplamda 5. kez uzaya insan taşıyan SpaceX'in, "Falcon 9" roketiyle fırlatılan kapsüldeki mürettebatı, 24 saatten daha az sürede ISS'ye ulaştırması bekleniyor.

SpaceX'in NASA'nın bir önceki ekibini taşıyan kapsülü, pazartesi Florida açıklarındaki Meksika Körfezi'ne güvenli şekilde inmişti.

Kapsülde yaşanan tuvalet sorunu nedeniyle 4 astronotun, 8 saatlik iniş yolculuğunda bebek bezi kullanmak zorunda kaldığı bildirilmişti.

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#Spacex#NASA#Dünya

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