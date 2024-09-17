Sosyetik isim çantasını çalan hırsızı arabasıyla 4 kez ezdi, yardım çağırmadan olay yerinden uzaklaştı!

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İtalya sosyetesinin tanınmış isimlerinden Cinzia Dal Pino, arabasının camından çantasını çalan hırsıza cezasını kendi vermeye kalkınca tutuklandı.

İtalya'nın kıyı kenti Viareggio'da yaşayan 65 yaşındaki iş kadını, Fas uyruklu Nourdine Naziki isimli bir adamın arabasının açık penceresinden çantasını kapmasının ardından hırsızın peşine düştü.



Yerel medyanın yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde 52 yaşındaki adam bir mağazanın önünden geçtiği sırada Dal Pino'nun aracının aniden belirip hızla Naziki'ye çarptığı görülüyor. Araç daha sonra 4 kez geri gelip adama tekrar tekrar çarpıyor.

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Son çarpmadan sonra Dal Pino'nun sakin bir şekilde arabadan inip çantasını alıp uzaklaştığı görülüyor.





Italian Woman Facing Murder Charge After Running Over African Mugger



Cinzia Dal Pino, 65, was arrested for allegedly killing Nourdine Naziki, an illegal migrant from Morocco known to police due to various crimes committed over 24-year span



Naziki reportedly stole Dal Pino's… pic.twitter.com/7aUVAJNGBZ — Border Hawk (@BorderHawkNews) September 13, 2024

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan habere göre, 52 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı ancak aldığı yaralar nedeni ile hayatını kaybetti.

Dal Pino ise aracının plakasından teşhis edilerek birkaç saat sonra polis tarafından tutuklandı.

"BIÇAKLA TEHDİT ETTİ" DEDİ ANCAK ÜZERİNDEN BIÇAK ÇIKMADI

Dal Pino, polise verdiği ifadede, hırsızın kendisini kovaladığını ve bıçakla tehdit ettiğini söyledi ancak polis Naziki'nin üzerinde bıçak bulunmadığını açıkladı.

"Onu öldürmek istemiştim. Sadece çok korkmuştum ve eşyalarımı geri istiyordum diyen" Dal Pino çantasında telefonu ve önemli evraklarının olduğunu belirtti.

Yerel medyada yer alan bilgilere göre, ilk başta 'cinayete teşebbüs' ten tutuklanan kadın şu anda ev hapsinde tutuluyor.



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Dal Pino'nun avukatı güvenlik kamerası görüntülerine rağmen "Otopsi raporundan anladığım kadarıyla ölümcül olan ilk darbeydi ve vücutta lastik izi yoktu" derken, bölgenin başpiskoposu Monsignor Paolo Giulietti, kadının kendini savunmanın ötesinde hareket ettiğini vurgulayarak "Bu ne meşru müdafa,a ne de adalettir. Hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey bir cinayeti haklı çıkaramaz." dedi.

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybeden adamın bir suçlu olduğuna dikkat çekti ve 'Bu dram bir suçun sonucudur. Hayatını kaybeden adam suçlu olmasaydı bu olmazdı.' dedi.



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Naziki'nin ailesi Fas televizyonuna verdiği röportajda 'adalet' talebinde bulunarak, Dal Pino'nun ev hapsinde değil cezaevinde bulunması gerektiğini söylediler: "Nourdine iyi bir adamdı, onu tanıyan herkes size bunu söyleyecektir. Kadın onu dört kez ezdi ve sonra ölmek üzereyken, yardım bile çağırmadan sakin bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Biz sadece adalet istiyoruz"

Bu arada olay yerine yakın bir alana 'Parası olanın gücü vardır, kanun herkes için eşit değildir' yazılı bir pankart asıldı.