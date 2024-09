Sosyetik isim çantasını çalan hırsızı arabasıyla 4 kez ezdi, yardım çağırmadan olay yerinden uzaklaştı!

İtalya sosyetesinin tanınmış isimlerinden Cinzia Dal Pino, arabasının camından çantasını çalan hırsıza cezasını kendi vermeye kalkınca tutuklandı.

İtalya'nın kıyı kenti Viareggio'da yaşayan 65 yaşındaki iş kadını, Fas uyruklu Nourdine Naziki isimli bir adamın arabasının açık penceresinden çantasını kapmasının ardından hırsızın peşine düştü.



Yerel medyanın yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde 52 yaşındaki adam bir mağazanın önünden geçtiği sırada Dal Pino'nun aracının aniden belirip hızla Naziki'ye çarptığı görülüyor. Araç daha sonra 4 kez geri gelip adama tekrar tekrar çarpıyor.

Son çarpmadan sonra Dal Pino'nun sakin bir şekilde arabadan inip çantasını alıp uzaklaştığı görülüyor.





Italian Woman Facing Murder Charge After Running Over African Mugger



Cinzia Dal Pino, 65, was arrested for allegedly killing Nourdine Naziki, an illegal migrant from Morocco known to police due to various crimes committed over 24-year span



Naziki reportedly stole Dal Pino's… pic.twitter.com/7aUVAJNGBZ