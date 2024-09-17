Tüyler ürperten son sözler... 5 kişiye mezar olan Titan'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

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Trajedi ile ilgili duruşmanın ilk gününde paylaşılan görüntülerde, denizaltının parçalanmış kuyruk bölümü Kuzey Atlantik Okyanusu'nun bulanık zemininde, deniz seviyesinden yaklaşık 12 bin 500 fit aşağıda yatarken görülüyor.



Kuyruk kısmı, ana gövdeden tamamen ayrılmış ve denizaltıdan kopan diğer parçalar çevreye yayılmış durumda.



Söz konusu fotoğraf aslında geçen yıl denizaltının aranması sırasında çekildi. ABD Sahil Güvenlik yetkilileri dün gerçekleştirilen duruşma sırasında Titan'ın son yolculuğunun animasyonlu bir yeniden canlandırmasını sundu.

MÜRETTEBATTAN DUYULAN SON SÖZLER: HER ŞEY YOLUNDA

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Soruşturma dosyasına göre, 18 Haziran'da meydana gelen patlamadan hemen önce, Titan Polar Prince'teki destek personeliyle iletişim kurdu. Denizaltının derinliği ve ağırlığıyla ilgili bir mesajlaşmanın ardından irtibat kesildi, mürettebattan duyulan son sözler ise "Her şey yolunda" oldu.



Titan inişinden yaklaşık iki saat sonra patladı. Yetkililer denizaltının ani bir basınç çökmesi (implozon) geçirdiğini doğrulayan "kesin kanıtlar" bulduğunu açıkladı.

Davanın sonraki duruşmalarında hazır bulunması beklenen isimler arasında OceanGate'in kurucu ortağı Guillermo Sohnlein, firmanın eski operasyon direktörü David Lochridge ve eski bilimsel direktörü Steven Ross da yer alıyor. Çok sayıda ABD Sahil Güvenlik yetkilisi ve bilim insanının yanı sıra hükümet ve endüstri yetkililerinin de davada ifade vermesi bekleniyor.



7 AY DEPODA BEKLEDİ, DIŞ ETKENLERE MARUZ KALDI

Titan, kader dalışından bu yana su altı keşif camiasının en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, duruşmada yaptıkları açıklamada Titan'ın 2022 ve 2023 yıllarında yedi ay boyunca depolamada kaldığı sırada dış etkenlere maruz bırakıldığını açıkladı. Ayrıca deniz aracının standart prosedüre uygun olarak hiçbir zaman üçüncü taraflarca incelenmediği ortaya çıktı.

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Duruşmanın ilk tanığı, OceanGate'in eski mühendislik direktörü Tony Nissen ise Titan'ın 2018'deki bir test görevi sırasında yıldırım çarpmasına maruz kaldığını ve gövdesinin hasar görmüş olabileceğini itiraf etti.

Araştırmacılar ayrıca Titan'ın önceki seferlerde düzinelerce ekipman sorunu yaşadığını ortaya koydu. Bu rakamlar 2021'de 70, 2022'de ise 48 olarak kayıtlara geçti.

Titanik enkazına keşif dalışı yapan 6.5 metre uzunluğundaki Titan adlı denizaltı 18 Haziran'da aniden kayboldu. İçinde 5 kişi bulunan araçla iletişim, pazar günü dalışa geçtikten 1 saat 45 dakika sonra kesildi.

Kaybolan denizaltıda 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman yer alıyordu.



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Denizaltıyı bulabilmek için yoğun bir çalışma yürütülse de, ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Titan 'ın basınç kaybından kaynaklanan içe doğru bir patlama nedeni infilak ettiğini açıkladı.

Kaza, okyanus altında yapılan turistik gezileri tartışmaya açarken, OceanGate felaket sonrası Titanik'e ticari ve turistik tüm denizaltı turlarını iptal etmişti.

