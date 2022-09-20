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Sosyal medyayı sallayan intikam! Aldatan sevgilisinin düğününde sahne aldı...

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#Sosyal Medya#Düğün#Aldatma
Sosyal medyayı sallayan intikam Aldatan sevgilisinin düğününde sahne aldı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 16:18

5 yıl boyunca birlikte olduğu ve kendini aldatan adamın düğününde sahne alan genç şarkıcı Alexandra Starr'ın aldığı intikam sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

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Sosyal medya, Kaliforniyalı genç şarkıcı Alexandra Starr'ın kendisini aldatan sevgilisinden aldığı intikamı konuşuyor.

DAVET EDİLDİĞİ DÜĞÜNÜN ESKİ SEVGİLİSİNE AİT OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Alexandra Starr, solistliğini yaptığı grubun bir düğünde sahne almak üzere davet edildiğini öğrendi ancak düğünün 5 yıl boyunca birlikte olduğu ve kendisini aldatan sevgilisinin düğünü olduğunu öğrenince durum ilginç bir hal aldı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta 17.3 milyon kez görüntülenen videosunda yaşadıklarını anlatan genç kadın, " Beni aldatan eski sevgilim düğünü için benim grubumu ayarlamış ve şarkıcının ben olduğumu bilmiyor" dedi.

Sosyal medyayı sallayan intikam Aldatan sevgilisinin düğününde sahne aldı...

İNTİKAM FIRSATINI KAÇIRMADI

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Damadın kendisini aldattığı kadın ile evlilik arifesinde olduğunu öğrenen kadın bunun mükemmel bir intikam fırsatı olduğunu düşündü ve düğüne katılmaya karar verdi.

GELİN VE DAMAT HER ŞEYDEN HABERSİZ DANS ETTİ

Sosyal medyaya yüklenen video klipte,ismi açıklanmayan gelin ve damadın her şeyden habersiz mutlu bir şekilde dans ettikleri görülüyor.

Çiftin ilk dansı sırasında yüzünü gizleyerek John Legend'tan 'All of Me' şarkısını söyleyen Starr, ikinci şarkısında kimliğini açığa çıkarmaya karar verdi.

YÜZÜNÜ GÖSTERDİĞİNDE SALON BUZ KESTİ

Genç şarkıcının yüzünü göstermesi ile düğün salonundaki hava bir anda değişti. Gelin ve damat şoke olmuş bir şekilde kadına bakarken Alexandra Starr, Carrie Underwood’un 'Before He Cheats' yani 'Aldatmadan Önce' şarkısını söylemeye başladı.

Söz konusu şarkı aldatılan bir kadının duygularını anlatıyor.

Sosyal medyayı sallayan intikam Aldatan sevgilisinin düğününde sahne aldı...

SAHNEDEN İNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Genç şarkıcı, gelin ve damadın şaşkın bakışları arasında neşe içinde şarkısına devam ederken davetlilerden biri onu sahneden indirmeye çalıştı.

Sosyal medyadaki videoda Starr'ın çıkan gerilimin ortasında eline aldığı su dolu bardağı damadın üzerine fırlattığı ve düğünü terk ettiği görülüyor.

Sosyal medyayı sallayan intikam Aldatan sevgilisinin düğününde sahne aldı...

İKNA OLMAYANLAR DA VARDI

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Alexandra Starr aldığı intikamı sosyal medyada büyük bir keyifle anlatsa da bazı izleyiciler çok ikna olmuş gibi görünmedi. Kullanıcılardan bazıları kadının yeni başlayan müzik kariyerine olan ilgiyi artırmak için böyle bir olay kurguladığını iddia etti.

Kendileri de daha önce aldatılan bazı kullanıcılar ise kadının aldığı intikamın mükemmel olduğunu belirttiler.

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