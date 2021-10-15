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Sosyal medyada günün konusu: Bu diziyi baştan sona izleyene 5 bin sterlin!

#The Simpsons#Televizyon#İngiltere
Sosyal medyada günün konusu: Bu diziyi baştan sona izleyene 5 bin sterlin

Kült televizyon dizisi The Simpsons'ı analiz etmek isteyen bir firma diziyi baştan sonra izleyecek birini arıyor. Bu işi yapacak kişiye yapılanacak ödeme ise 5 bin sterlin yani yaklaşık 63 bin TL.

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Sosyal medya İngiltere'deki bir iş ilanını konuşuyor. Bir İngiliz firması The Simpsons dizisini analiz edecek bir kişi aradığını duyurdu.

Sizi hakkında yapılan 'geleceği görüyor' efsanesini mercek altına almak isteyen firma ünlü animasyon serisi The Simpsons’ın tüm bölümlerini sekiz hafta içinde izleyecek kişiye 5 bin bin sterlin yani yaklaşık 63 bin TL ödeyecek.

Bölüm başına 6.80 sterlin kazanacak kişiye firma diziyi izlemesi için internet ve abonelik masraflarının yanı sıra her hafta bir kutu donut hediye edecek.

750’yi aşkın bölüm sayısıyla 32'nci Yılını deviren popüler animasyon dizisi birden çok olayı öngörebildiği iddiası ile gündemden düşmüyor.

Dizinin hayranları, The Simpsons'ın 'doğru çıkan' en son tahminlerine örnek olarak 2013 Avrupa at eti skandalı, Donald Trump’ın Amerikan Başkanı seçilmesi, koronavirüs salgını ve İngiltere’deki yakıt krizini gösteriyor.

Firma adına konuşan bir sözcü neden böyle bir iş ilanı verdikleri yönünde gelen sorulara şu cevabı verdi;

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'The Simpsons'ın önemli olayları öngördüğü iddiası bilinen bir olgudur. Biz de sektörümüzde geleceğin bizim için neler sakladığını tahmin etmeyi isteriz. Zor birkaç yılın ardından 2022'nin neler getireceğini merak ediyoruz. Yeni yıl gelmeden, her bölümü analiz etmenin geleceği tahmin etmemize yardımcı olup olmayacağını görmek istedik.'

Sözcü aynı açıklamasında seçilen kişinin görevini ise 'dizide göze batan her bir olayı not edip her birinin gerçekleşme olasılığını değerlendirmeye yardımcı olmakla sorumlu olacak' sözleri ile tarif etti.

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