Sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor: 'Balkanların Nostradamus'u' Baba Vanga Kovid-19'u öngördü mü?

İlk olarak 2019'un sonlarında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, 28 Temmuz 2021 itibariyle dünya genelinde 195,26 milyondan fazla kişiye bulaştı ve 4,18 milyondan fazla insanın ölümüne sebep oldu.

Virüsün aniden ortaya çıkışı, birçok komplo teorisyenini, bu çıkışın arkasında doğaüstü bir sebep aramaya sevk etti. Twitter Baba Vanga’nın takipçilerinin yorumlarını konuşuyor

Zira İnternette dolaşan tuhaf iddialara göre 'Balkan Nostradamus'u' olarak bilinen Baba Vanga’nın koronavirüs pandemisini öngördü.

Bir kişi Twitter'da şunları söyledi: "Tahminler: Koronavirüsün gelişini tahmin ettiğine inanılan Bulgar mistik Baba Vanga (1996), 2020'de Pakistan, Çin, Japonya ve Alaska'nın sular altında kalacağını ve 2021'de Asya'yı vuracak 7,5 büyüklüğünde bir deprem olacağını tahmin etmişti.

Başka bir kişi, "Nostradamus ve Baba Vanga'nın bunu öngördüğünü anlayan var mı... Asırlık peygamber tüm bunları öngördü.#koronavirüs #pandemi #COVID19 #Acil Durum" şeklinde tweet attı.

Bir diğer Twitter kullanıcısı, "Koronavirüsü öngören kör mistik Baba Vanga, Trump'ın gizemli bir hastalığa yakalanacağını da tahmin etti.” yorumunda bulundu.

Baba Vanga’nın Trump hakkında, “Zaten bana oldukça hasta görünüyor. Onun kötü olmasını istemem, hareket ve konuşma şekli, gücü olmayan biri gibi. Kafası karışık ve zar zor ayakta duruyor." şeklinde konuştuğu söyleniyor.

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Baba Vanga ile tanışan bir kadın da, Vanga’nın insanları yıllar önce koronavirüsün dünyanın her yanını saracağı konusunda uyardığını söyledi.

Şaşırtıcı iddialara rağmen, Baba Vanga'nın geleceği tahmin edebildiğine dair hiçbir kanıt yok.

BAZI ÖNGÖRÜLERİ DOĞRU ÇIKMIŞTI

Kör mistik, yaptığı öngörüden sonra Rus denizaltısı Kursk'un 2000 yılında batmasıyla dünya çapında öne çıkmıştı.

Ölümünden önce Baba Vanga, Kursk'ta birçok insanın sel felaketinden etkileneceği konusunda uyarılar yapmıştı.

Baba Vanga'nın 2008'de Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesini öngördüğü de söyleniyor.

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