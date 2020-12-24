Son dakika... Baba Vanga yine gündemde! İşte 2021 kehanetleri...

2021 yılına sayılı günler kala, 11 Eylül saldırılarını ve Prenses Diana'nın ölümünü önceden bilen eden “kâhin” Baba Vanga’nın kehaneti bir anda gündem oldu. Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen, 1996 yılında hayatını kaybeden ve ölmeden önce 11 Eylül 2001 saldırısı ile ilgili çok ilginç tahminler yürütmüş olan Baba Vanga, bu sefer Çin ile ilgili bir kehaneti yüzünden gündem oldu.



Baba Vanga, 2021'de kansere çare bulunacağını, trenlerin uçacağını ve dünyayı “güçlü bir ejderhanın” ele geçireceğini söylemiş. İnsanlar “güçlü ejderhanın” Çin olduğuna inanıyor.







Daha önce birçok “kehaneti” ile dikkat çeken Baba Vanga gündeme bomba gibi düşen bir iddiayla yine gündemde. Baba Vanga daha önce Donald Trump, Vladimir Putin, Avrupa’da salgın ve Rus nükleer denizaltısı ile ilgili yaptığı “kehanetler” ile gündeme gelmişti. Baba Vanga bu sefer bir “ejderha kehaneti” ile dikkatleri çekti.



“21. YÜZYILIN BAŞINDA İNSANLIK KANSERDEN KURTULACAK



İddialara göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek yıl bir suikast girişiminin kurbanı olacak ve Avrupa'da birçok terör saldırısı düzenlenecek.



Baba Vanga'nın, "Aşırı dinciler ve aşırı milliyetçiler Avrupalı demokrasilere karşı kimyasal silahlar kullanacak." kehanetinde bulunduğu da iddia ediliyor.



Tüm bu tahminlerin yanı sıra Baba Vanga'nın, petrol üretiminde yaşanacak sıkıntılar nedeniyle "trenlerin güneş ışığını kullanarak uçacağı" kehanetinde bulunduğu iddia edildi.



Ayrıca 23.yüzyıla kadar insanlığın dünya dışı varlıklarla temasa geçeceğini, bu temasın bütün insanlığı derinden etkileyeceğini söylediği iddia edildi.



Doğum ismi Vangelia Pandeva Dimitrova olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde Makedonya’da dünyaya geldi. Dünyada milyonlarca insan, Baba Vanga’nın paranormal yeteneklerine sahip olduğuna ikna oldu.





Toz fırtınasında sırasında gözlerini kaybeden Baba Vanga’nın, yaşadığı bu olayın ardından “ikinci görüşe” sahip olduğu, kehanetleri bu “özelliğiyle” yaptığına inanılıyor.

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