Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Kahraman polis kamerada... Yanan aracın içine atladı!

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ABD, New York'tan gelen görüntüleri konuşuyor...

Kentte bir araç sabaha karşı alev aldı. İki polis memurunun müdahalesi felaketi önledi.

New York Post'ta yer alan habere göre, New York Polis Departmanı'nda (NYPD) görev alan iki memur sabah 03.26'da bir kaza ihbarı üzerine olay yerine ulaştı.

Kaza sonrası araç alev aldı, alevlerin büyümesine rağmen aracın içine giren memurlar 17 yaşındaki sürücüyü kurtarmayı başardı.

Polislerin vücut kameraları ile saniye saniye kayıt altına alınan o anlar NYPD'nin resmi hesabı üzerinden paylaşıldı.

Söz konusu görüntüler kısa sürede viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları memurları kahraman ilan etti.

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NYPD paylaşımında memurların adını açıkladı.

Paylaşımda Michael Winkelman ve James Flynn-Kocourek isimli polislerin anlık hamlesinin olası bir trajediyi önlediği notunu düştü.

Araçtan kurtarılan sürücünün hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada adı açıklanmayan sürücünün alkollü araç kullanma suçundan tutuklandığı bilgisine de yer verildi.