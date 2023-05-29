Son trend Sologami

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Kaç kişinin bu yola başvurduğu bilinmese de artık kadınlar gelinlik giyiyor, partiler düzenliyor ve kendi kendilerine evlendiklerini açıkça ilan ediyorlar. Amerikan CNN, kendi kendileriyle evlenen kadınlarla konuştu. 9 yıllık evliliğini kısa süre önce bitiren 34 yaşında bir çocuk annesi Brittany Rist, düğününü şampanya ve pastayla kutladı. İmaj koçu Danni Adams kendi kendine evliliğini geçen aralık ayında 40 konuğun katılımıyla yapmış. Florida’daki açık hava düğünü için 4 bin dolar harcamış.