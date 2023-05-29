Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son trend Sologami

Güncelleme Tarihi:

#Sologami#Trend#Parti
Son trend Sologami
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 07:00

Sologami yani bir kişinin kendisiyle evlenmesi, son zamanlarda giderek yaygınlaşıyor.

Haberin Devamı

Kaç kişinin bu yola başvurduğu bilinmese de artık kadınlar gelinlik giyiyor, partiler düzenliyor ve kendi kendilerine evlendiklerini açıkça ilan ediyorlar. Amerikan CNN, kendi kendileriyle evlenen kadınlarla konuştu. 9 yıllık evliliğini kısa süre önce bitiren 34 yaşında bir çocuk annesi Brittany Rist, düğününü şampanya ve pastayla kutladı. İmaj koçu Danni Adams kendi kendine evliliğini geçen aralık ayında 40 konuğun katılımıyla yapmış. Florida’daki açık hava düğünü için 4 bin dolar harcamış.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sologami#Trend#Parti

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 60 saniye içinde oldu 270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim

Her şey 60 saniye içinde oldu! '270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim'

#Alex Messenger
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor
YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

#Sağlık