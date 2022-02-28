Son mülteciler

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RUSYA’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından, ülkeden kaçan insan sayısı 360 bini aştı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), ulusal yönetimlerden elde edilen verilere göre, dün itibarıyla Ukraynalı mülteci sayısının 368 bin olduğunu açıkladı. Polonya, Romanya, Macaristan, Moldova ve Slovakya’ya sığınan Ukraynalıların çok büyük bir bölümü Polonya’yı tercih etti.

156 BİN KİŞİ POLONYA’YA GEÇTİ

BM’nin açıklamasına göre, dün itibarıyla 156 bin Ukraynalı Polonya’ya geçti. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan savaştan kaçan Ukraynalılar, arabalar, trenler ve bazen de yürüyerek sınırı geçiyorlar.

Lviv kentinde yaşayan Helena, yanına aldığı birkaç parça eşyayla Polonya sınırında...

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Ukrayna’nın başta Kiev olmak üzere bütün bölgelerinde göç dramı yaşanıyor. Geride okullarını arkadaşlarını bırakan çocuklar, şimdilerde ‘mülteci’ olarak komşu ülkelere göç ediyor. Bazı anneler de savaşmak için ülkesini terk etmezken çocuklarını yakınlarıyla birlikte komşu ülkelere gönderiyor.

AVRUPA BİRLİĞİ: 7 MİLYONDAN FAZLA İNSAN YERİNDEN EDİLDİ

AVRUPA Birliği (AB) İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Janez Lenarcic, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta 7 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini söyledi. AB içişleri bakanlarının Ukrayna’da başlayan mülteci akınına ilişkin toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Lenarcic, “Avrupa kıtasının uzun yıllardır yaşamadığı kadar büyük bir krize dönüşebilecek bir olaya şahitlik ediyoruz”

Romanya’nın Siret kentinde bir otelin sığınağı da Ukraynalı mültecilere açıldı. 5 aylık Maxim de artık dünyadaki diğer savaş mağduru çocuklar arasında.