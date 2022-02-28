Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kabine Ukrayna’yı konuşacakKabine Ukrayna’yı konuşacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İşte Rusya’nın oligarklarıİşte Rusya’nın oligarkları#RUSYA
Uzaydan görüntülendi Rus ordusuna ait 5 kmlik konvoy Kievin kapısındaUzaydan görüntülendi! Rus ordusuna ait 5 km'lik konvoy Kiev'in kapısında#ABD
Bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdıBu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! #Ukrayna
Ruslar Kiev’i düşüremediRuslar Kiev’i düşüremedi#Ukrayna
Fakat aşk olsun sana ZelenskiFakat aşk olsun sana Zelenski#Zelenski
Rusya ve ticari paydaşlarına SWIFT darbesiRusya ve ticari paydaşlarına SWIFT darbesi#SWIFT
Rusyaya bir darbe daha Hava sahası Rus uçaklarına kapanıyor... Rus devlet medyasına yasakRusya'ya bir darbe daha! Hava sahası Rus uçaklarına kapanıyor... Rus devlet medyasına yasak#AB
Acımasız bir geceden sonra... Hayalet şehir KievAcımasız bir geceden sonra... Hayalet şehir Kiev#RUSYA
S-400 üzerinden küreselcilere selamS-400 üzerinden küreselcilere selam#Rusya
Oyun içinde oyunOyun içinde oyun#RUSYA
Müzakere satrancıMüzakere satrancı#Ukrayna
Kliçkodan sivillerin tahliyesine ilişkin flaş açıklama: Etrafımız çevrildiKliçko'dan sivillerin tahliyesine ilişkin flaş açıklama: Etrafımız çevrildi#Ukrayna
Covid-19da sevindiren gelişme... Vakalarda düşüş trendi dikkat çekiyorCovid-19'da sevindiren gelişme... Vakalarda düşüş trendi dikkat çekiyor#Koronavirüs
FIFA, Rusyaya dair yaptırımlarını açıkladıFIFA, Rusya'ya dair yaptırımlarını açıkladı!#FIFA
HABERLERDünya Haberleri

Son mülteciler

#Rusya#Ukrayna#Mülteci
Son mülteciler

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından Suriye’deki savaş mağduru kadın ve çocukları andıran görüntüler yaşanıyor. ‘Savaşın’ ne olduğunu bilmeden siren ve bomba seslerine uyanan çocuklar, önce sığınaklarla tanıştı, ardından evlerinden ayrılıp ‘göç’ yoluna düştü. Ülkeden kaçan insan sayısı 360 bini aştı.

Haberin Devamı

RUSYA’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından, ülkeden kaçan insan sayısı 360 bini aştı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), ulusal yönetimlerden elde edilen verilere göre, dün itibarıyla Ukraynalı mülteci sayısının 368 bin olduğunu açıkladı. Polonya, Romanya, Macaristan, Moldova ve Slovakya’ya sığınan Ukraynalıların çok büyük bir bölümü Polonya’yı tercih etti.

156 BİN KİŞİ POLONYA’YA GEÇTİ

BM’nin açıklamasına göre, dün itibarıyla 156 bin Ukraynalı Polonya’ya geçti. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan savaştan kaçan Ukraynalılar, arabalar, trenler ve bazen de yürüyerek sınırı geçiyorlar.

Son mülteciler
Lviv kentinde yaşayan Helena, yanına aldığı birkaç parça eşyayla Polonya sınırında...

Haberin Devamı

Ukrayna’nın başta Kiev olmak üzere bütün bölgelerinde göç dramı yaşanıyor. Geride okullarını arkadaşlarını bırakan çocuklar, şimdilerde ‘mülteci’ olarak komşu ülkelere göç ediyor. Bazı anneler de savaşmak için ülkesini terk etmezken çocuklarını yakınlarıyla birlikte komşu ülkelere gönderiyor.

AVRUPA BİRLİĞİ: 7 MİLYONDAN FAZLA İNSAN YERİNDEN EDİLDİ

AVRUPA Birliği (AB) İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Janez Lenarcic, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta 7 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini söyledi. AB içişleri bakanlarının Ukrayna’da başlayan mülteci akınına ilişkin toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Lenarcic, “Avrupa kıtasının uzun yıllardır yaşamadığı kadar büyük bir krize dönüşebilecek bir olaya şahitlik ediyoruz”

Son mülteciler

Romanya’nın Siret kentinde bir otelin sığınağı da Ukraynalı mültecilere açıldı. 5 aylık Maxim de artık dünyadaki diğer savaş mağduru çocuklar arasında.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Mülteci

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna