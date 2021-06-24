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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 24.06.2021 - 14:48 | Son Güncelleme:

Son dakika: Yunanistan'da müsilaj paniği... Şimdi de orada görüldü!

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Son dakika: Yunanistan'da müsilaj paniği... Şimdi de orada görüldü!

Deniz salyası adıyla da bilinen müsilaj kâbusu Yunanistan'a da sıçradı. Yunan basını deniz salyasının kuzeydoğu Ege'deki Yunan adaları Limnos ve Agios Efstratios çevresinde ortaya çıkmaya başladığını yazdı.

Son aylarda Marmara Denizi'nde yayılmaya başlayan Deniz salyası şimdi de Yunanistan'ın gündeminde

Yunan Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, deniz salyası adıyla da bilinen müsilajın Ege Denizi'ndeki adalarda da görülmeye başladı.

Marmaranın diplerindeki müsilaj analizinin ilk sonuçları geldi
Marmara'nın diplerindeki müsilaj analizinin ilk sonuçları geldi

Aynı habere göre, müsilaj kuzeydoğu Ege'deki Yunan adaları Limnos ve Agios Efstratios çevresinde ortaya çıkmaya başladı.

Bölgede görülen deniz salyalarının Çevre Bakanlığı adına Balıkçılık Araştırma Enstitüsü tarafından izlendiği duyuruldu.

Gazeteye konuşan biyolog Sotiris Orfanidis, benzer bir durumun Nisan ayında da yaşandığı ancak son görülen hailnin daha yoğun olduğunun altını çizdi.

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Bilim insanları ilk kez Marmara’nın en derin noktasında müsilaj tabakasını inceledi
Bilim insanları ilk kez Marmara’nın en derin noktasında müsilaj tabakasını inceledi

Lemnos Balıkçıları Başkan Yardımcısı Stavros Stathakis ise 'Deniz salyası bölgede sık sık oluşur ama genellikle bir süre sonra dağılır. Ancak, ilk kez bu kadar çok olduğunu gördük' ifadelerini kullandı.

Yunan basını müsilaj nedeniyle bölgedeki balıkçılık ve turizm faaliyetlerinde azalma yaşandığının da altını çizdi.

Yalova kıyılarından 13 günde 1662 metreküp müsilaj toplandı
Yalova kıyılarından 13 günde 1662 metreküp müsilaj toplandı

Son dönemde müsilajın Marmara Denizi'nde görülmesi sonrası Yunan basını 'Deniz salyası Marmara'dan mı taşındı' sorusunu sordu.

Ancak bilim insanları deniz salyasının Marmara tarafından taşınıp taşınmadığı konusunda bir sonuca varamıyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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