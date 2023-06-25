Putin'den Ukrayna savaşı açıklaması: Daima iletişim halindeyim

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Rusya’da önceki akşam paralı asker grubu Wagner’in Putin yönetimine baş kaldırarak darbe girişiminde bulunması dünyayı ayağa kaldırdı.

Rusya lideri Putin ‘sırtımızdan bıçaklandık’ diyerek 25 bin adamıyla Moskova’ya doğru yürüyüşe geçen Wagner’i vatana ihanetle suçlarken, dün akşam saatlerinde taraflar uzlaştı.

Ukrayna sınırındaki Rostov ve kuzeydeki Voronej’i ele geçiren Wagner savaşçıları başkent Moskova’ya 200 km kadar yaklaşmışken Belarus lideri Lukaşenko’nun arabuluculuğuyla Prigojin’in yürüyüşü sona erdi.

Prigojin, “Rus kanı akmamasının sorumluluğuyla” çekildiklerini açıklarken, Putin, Lukaşenko’ya teşekkür etti.

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PUTİN'DEN YENİ AÇIKLAMA

Rus lider Putin'den yeni bir açıklama geldi. Putin, yaptığı açıklamada "Ukrayna'daki tüm planlarımızı gerçekleştireceğiz. Önceliğimiz Ukrayna harekatı. Bakanlık yetkilileri ile daima iletişim halindeyim" dedi.

Kremlin muhabiri Pavel Zarubin röportajın çarşamba günü yapıldığını ve tamamının bugün yayınlanacağını belirtti.

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KREMLİN'DEN WAGNER AÇIKLAMASI: SAVAŞI ETKİLEMEYECEK

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus paralı asker grubu Wagner'in isyanının Ukrayna'daki işgali etkilemeyeceğini ileri sürdü.

Wagner güçlerinin Ukrayna işgalinde rol oynadığı bilinse de tam olarak kaç Wagner askerinin Ukrayna'ya gönderildiği ve işgal bölgelerinde yer aldığı bilinmiyor.

Peskov 'Wagner savaşçıları, cephedeki liyakatleri göz önünde bulundurularak yargılanmayacak' dedi.

İsyancı Wagner güçlerinin Rostov kentinden çekilmelerinin ardından, Rus medyası otoyollardaki tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Gece saatlerinde Wagner lideri Prigojin de, Rostov'u terk ettiğini gösteren görüntüler yayınlanmıştı.

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Wagner bünyesindeki paralı askerler günün ilk saatlerinde kente girmişti.