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Ve Zelenski sessizliğini bozdu... Ukrayna'dan flaş Wagner açıklaması

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#Ukrayna#Wagner#Rusya
Ve Zelenski sessizliğini bozdu... Ukraynadan flaş Wagner açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 11:35

Ukrayna savaşı son sürat devam ederken Rusya'dan gelen haber dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Wagner isyanı 24 saat içinde sora ererken Ukrayna cephesinden peş peşe flaş açıklamalar geldi.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlamasının ardından patlatılan Nova Kakhovka Barajı Çernobil'den bu yana Avrupa'nın gördüğü en büyük felaket olarak adlandırılırken Rusya'dan gelen haber Ukrayna savaşını gölgede bıraktı.

Rus paralı asker grubu lideri Yevgeni Prigojin isyana kalkışarak askeri konvoyunu Moskova yakınlarına kadar gönderdi.

Ve Zelenski sessizliğini bozdu... Ukraynadan flaş Wagner açıklaması

Cumartesi günü, Prigojin’in geri adım atmasıyla ve askerlerini geri çekerek isyanı durdurmasıyla son buldu.

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Prigojin, “24 saat içerisinde Moskova’nın 200 kilometre yakınına kadar ilerledik. Bu sürede askerlerimizin tek bir damla kanı bile akmadı” dedi.

Dünyanın dakika dakika takip ettiği bu gelişmeye yönelik Ukrayna'dan peş peşe flaş açıklamalar geldi.

Gece saatlerinde Rusya'daki durumu değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaşananaların denetim eksikliğini gözler önüne serdiğini belirtti.

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Wagner isyanı için 'Rusya'da tam bir kaosa tanık olduk' diyen Zelenski açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Bir günde, milyonluk şehirlerinden birkaçını kaybettiler ve tüm Rus haydutlarına, paralı askerlerine, oligarklarına ve diğer herkese Rus şehirlerini ve muhtemelen silahlarla cephanelikleri ele geçirmenin ne kadar kolay olduğunu gösterdiler.'

Konuşmasının geri kalanına Rusça devam eden Ukrayna lideri, Putin'i hedef aldı.

Zelenski, 'Kremlin'deki adam belli ki çok korkuyor ve muhtemelen bir yerlerde saklanıyor, görünmüyor. Eminim artık Moskova'da değildir' dedi.

Ve Zelenski sessizliğini bozdu... Ukraynadan flaş Wagner açıklaması

'PUTİN KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜ'

Zelenski’nin danışmanı Mihaylo Podolyak ise isyanın durdurulmasına rağmen Putin'i küçük düşürdüğünü belirtti.

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Ukrayna cephesinden son açıklama Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'dan geldi.

Ukraynalı bakan 'Düşman hatlarının gerisindeki herhangi bir kaos bizim çıkarımızadır' dedi.

Kuleba ayrıca Cumartesi günü yaşananlar ve Kiev'in karşı saldırı çabalarını görüşmek üzere ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptı.

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#Ukrayna#Wagner#Rusya

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