Son dakika: 'Vurun' emri vermişti... Kazakistan'dan gelen görüntüler kan dondurdu

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Akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüştüğü Kazakistan'dan yeni haberler ve görüntüler gelmeye devam ediyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in kolluk kuvvetlerine 'uyarı yapmadan ateş açın' emri sonrası gelen görüntüler krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Maskeli Kazak çevik kuvvet polisinin silah kullanarak bir göstericiyi gözaltına aldığı anlar çevredeki foto muhabirlerin kamerasına takıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesi güvenlik güçleri gazetecilere ateş ederken de görüntülendi.

GÖZALTI SAYISI 5 BİN 800'E ULAŞTI

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in başkanlığında operasyon merkezinin toplandığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda cumhurbaşkanına güvenlik güçlerinin yasal düzenin tesisiyle ilgili aldığı önlemler hakkında bilgi verildiği kaydedildi.

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Olaylar nedeniyle 125 dava açıldığı ifade edilen açıklamada, “Karakollara 5 bin 800 kişi getirildi, bunların önemli kısmı yabancılar” denildi.

Ülke genelinde kontrol noktalarının kurulduğu ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücünün bir takım stratejik binaları koruma altına aldığına işaret edilen açıklamada, güvenlik güçlerince teröristleri tespit ve yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Açıklamada, ülkenin tüm bölgelerinde durumun istikrar kazandığına dikkat çekilerek, “Operatif durum kontrol altında alındı, daha önce ele geçirilen tüm idari binalar boşaltıldı. Kamu hizmetleri ve yaşam destek sistemlerinin çalışmaları yeniden canlanıyor” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Tokayev’in ülkede kamu düzeni ve güvenliğin yeniden sağlanmasıyla ilgili gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdiği kaydedildi.

ÖLÜ SAYISI 164'E ÇIKTI

Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre, olayların başladığı günden bu yana 103 kişi Almatı kentinde olmak üzere toplam 164 kişi hayatını kaybetti.

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Kazakistan medyasında protestolara Kırgızistan vatandaşlarının katıldığı iddia edildi. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, Kırgızistan vatandaşlarının Almatı’daki olaylara katıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kazakistan makamları olaylarda 6 bine yakın kişinin gözaltına alındığını ve bunların önemli kısmının yabancı uyruklu olduğunu açıklamış, hangi ülke vatandaşları olup olmadığına dair bilgi vermemişti.

BAZI NOKTALARIN KONTROLÜ SAĞLANDI

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev başkanlığında Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısı yapıldı. Toplantıda, ülkede kontrol noktalarının ve stratejik öneme sahip tesislerin büyük çoğunluğu Rus ordusundan oluşan KGAÖ barış güçleri kontrolünde olduğu belirtildi.

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Ulusal Güvenlik toplantısında, Tokayev’e, polisin ve ordunun ülkede düzeni yeniden sağlamak için bölgelerde alınan olağanüstü hal önlemleri hakkında bilgi verildiği ifade edildi. Bazı bölgelerde kontrol noktaları ve stratejik tesisler, KGAÖ barış güçlerinin kontrolünde olduğu belirtildi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, Almatı Havalimanı’na KGAÖ barış gücü kapsamında gelen Rus birliklerinin görüntülerini paylaştı. Bakanlık, Rus ordusunun ülkeye gelişinin devam ettiğini belirtti.

KRİZİN FİTİLİ 2 OCAK'TA ATEŞLENDİ

Kazakistan'da 2 Ocak'ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ayaklanmadan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmesine rağmen protestocular geri adım atmamıştı.

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Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Tokayev ülkedeki olayların arkasında "teröristler" olduğunu ifade etmiş, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) yardım istemişti.

Örgüt, Kazakistan'daki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye barış gücü göndermeyi kabul etmişti.