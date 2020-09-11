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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 01:38 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ürdün'de korkutan patlama

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Son dakika: Ürdün'de korkutan patlama
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Son dakika haberine göre, Ürdün'ün orta kesiminde yer alan Ez-Zerka kentinde büyük bir patlama meydana geldiği ve ardından yangın çıktığı bildirildi.

El-Gad gazetesinin, ismini vermek istemeyen bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde, Zerka'ya bağlı El-Gabavi bölgesinde orduya ait topçu kampında büyük bir patlama meydana geldiği, güvenlik güçlerinin patlama sonucu çıkan yangını söndürmeye çalıştığı aktarıldı.

Sosyal medyada, henüz nedeni bilinmeyen patlamaya ilişkin çok sayıda görüntü yer aldı.

Söz konusu patlamada can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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