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Son dakika... Ürdün'de ABD güçlerine saldırı: 3 asker öldü, çok sayıda yaralı var

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#ABD#Ürdün#Saldırı
Son dakika... Ürdünde ABD güçlerine saldırı: 3 asker öldü, çok sayıda yaralı var
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2024 20:08

Son dakika haberi... Ürdün'deki ABD üssüne yapılan saldırıda 3 Amerikan askeri hayatını kaybetti, çok sayıda asker ise yaralandı. ABD Başkanı Biden, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Saldırıyı İran destekli radikal militanlar gerçekleştirdi. Hiç şüpheniz olmasın tüm sorumlulardan bizim seçtiğimiz bir zamanda ve şekilde hesap soracağız" dedi. CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, saldırıyla ilgili olarak "Orta Doğu'da yeni bir krizin başladığını gösteriyor" diyerek, "ABD'nin cevabı olacak mı, hangi sertlikle olacak? 158 saldırıdan bahsetmiştik. Özellikle ABD askerlerinin öldürülmesinden sonra CENTCOM'un tepkisi ne derecek olacak? Bu gerginliği daha da artıracak hamle" ifadelerini kullandı.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Orta Doğu’daki ABD üslerine yönelik saldırılar sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Ürdün’de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan üsse düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda ABD askerinin de yaralandığı duyuruldu.

ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu üssün adının Tower 22 olduğu ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana ilk kez Orta Doğu'da ABD askerlerinin öldürüldüğü ifade edildi.

Tower 22 ilk kez hedef alınırken, 7 Ekim’den bu yana Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik 158’den fazla saldırı düzenlendi.

ABD SALDIRIYA CEVAP VERECEK Mİ?

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Washington Temsilcisi Yunus Paksoy saldırıyla ilgili son durumu aktardı: Gazze savaşından bu yana birçok saldırı gerçekleşmişti. Bir can kaybı yaşanmamıştı. 3 ABD askerinin öldürülmesi kesinlikle Orta Doğu'da yeni bir yaylım ateşi olmasına sebep olabilir. Orta Doğu'da yeniden kriz diyebiliriz. ABD'nin cevabı olacak mı, hangi sertlikle olacak? 158 saldırıdan bahsetmiştik. Özellikle ABD askerlerinin öldürülmesinden sonra CENTCOM'un tepkisi ne derecek olacak? Bu gerginliği daha da artıracak hamle. Orta Doğu'da yeni bir krizin başladığını gösteriyor.

BAŞKAN BİDEN'DAN AÇIKLAMA: İRAN DESTEKLİ RADİKAL GRUPLAR

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün’de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan üsse düzenlenen dron saldırısıyla ilgili İran’ı hedef gösterdi. Biden, "Dün gece Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize insansız hava aracıyla yapılan saldırıda 3 ABD askeri öldürüldü ve çok sayıda kişi de yaralandı. Bu saldırıyla ilgili gerçekleri hala topluyor olsak da, bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz. Hiç şüpheniz olmasın tüm sorumlulardan bizim seçtiğimiz bir zamanda ve şekilde hesap soracağız." dedi.

Söz konusu saldırının "alçak bir saldırı" olduğunu ifade eden Biden, saldırıda ölen askerleri vatansever olarak nitelendirerek, “Hep birlikte ailelerine karşı taşıdığımız kutsal sorumluluğu yerine getireceğiz. Onların onuruna, şanına layık olmaya çalışacağız. Terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz” dedi.

 

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#ABD#Ürdün#Saldırı

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