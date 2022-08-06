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Son dakika! Ünlü Hollywood yıldızı Anne Heche trafik kazası geçirdi… Ciddi yanıkları olan oyuncu entübe edildi!

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#Anne Heche#Trafik Kazası#Entübe
Son dakika Ünlü Hollywood yıldızı Anne Heche trafik kazası geçirdi… Ciddi yanıkları olan oyuncu entübe edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 08:54

Ajanslara düşen son dakika haberine göre ünlü ABD’li oyuncu Anne Heche, Los Angeles’te, tam da evinin önünde geçirdiği kaza yüzünden ağır yaralandı. ABD medyasına göre Anne Heche, entübe edilerek yoğun bakıma kaldırıldı…

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53 yaşındaki aktris Anne Heche, arabasını kendi evinin garaj kapısına çarptıktan sonra araçta çıkan yangın yüzünden ağır yaralandı.

Oyuncunun aracını bu kazadan önce de çok hızlı kullandığı ve birkaç kez başka yerlere de çarptığı güvenlik ve trafik kameralarına takılırken olaydan saatler önce aracında bir içki şişesiyle görüntülenmiş olması soru işareti yarattı.

Son olarak evine varan ancak aşırı hızlı kullandığı aracının kontrolünü evinin garaj yolunun girişinde kaybeden yıldız, büyük bir şiddetle garaj kapısına çarpınca aracı alev aldı ve kendisi de ciddi şekilde yaralandı.

Son dakika Ünlü Hollywood yıldızı Anne Heche trafik kazası geçirdi… Ciddi yanıkları olan oyuncu entübe edildi

ABD televizyonları olay yerinden canlı yayın yaparken Fox11 LA adlı kanal oyuncunun sırtındaki yanıkların açıkça görülebileceği bir halde sedyeyle ambulansa bindirildiği anı görüntüledi.

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Zaman zaman geçirdiği ruhsal sorunlardan açık yüreklilikle bahseden bir oyuncu olan Heche, oynadığı birçok Hollywood filminin yanı sıra, son yıllarda dijital platformlar için çekilen dizilerde de rol alıyordu.

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#Anne Heche#Trafik Kazası#Entübe

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