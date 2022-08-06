Son dakika! Ünlü Hollywood yıldızı Anne Heche trafik kazası geçirdi… Ciddi yanıkları olan oyuncu entübe edildi!

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53 yaşındaki aktris Anne Heche, arabasını kendi evinin garaj kapısına çarptıktan sonra araçta çıkan yangın yüzünden ağır yaralandı.

Oyuncunun aracını bu kazadan önce de çok hızlı kullandığı ve birkaç kez başka yerlere de çarptığı güvenlik ve trafik kameralarına takılırken olaydan saatler önce aracında bir içki şişesiyle görüntülenmiş olması soru işareti yarattı.

Son olarak evine varan ancak aşırı hızlı kullandığı aracının kontrolünü evinin garaj yolunun girişinde kaybeden yıldız, büyük bir şiddetle garaj kapısına çarpınca aracı alev aldı ve kendisi de ciddi şekilde yaralandı.

ABD televizyonları olay yerinden canlı yayın yaparken Fox11 LA adlı kanal oyuncunun sırtındaki yanıkların açıkça görülebileceği bir halde sedyeyle ambulansa bindirildiği anı görüntüledi.

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Zaman zaman geçirdiği ruhsal sorunlardan açık yüreklilikle bahseden bir oyuncu olan Heche, oynadığı birçok Hollywood filminin yanı sıra, son yıllarda dijital platformlar için çekilen dizilerde de rol alıyordu.