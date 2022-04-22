Son dakika: Ukrayna'ya ait nakliye uçağı düştü!

Haberin Devamı

Ukrayna'ya ait AN-26 tipi nakliye uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğü açıklandı.

Uçağın Zaporijya şehrine düştüğü açıklanırken ajanslardan gelen son dakika ibareli haberlerde kaza nedeniyle hayatını kaybedenlerin olduğu açıklandı.

Henüz ölü ve yaralı sayısı açıklanmadı.

Ukrayna’nın Zaporijya Valiliği, Vilniansk bölgesinde An-26 tipi bir askeri kargo uçağının düştüğünü açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Uçak teknik uçuş yapıyordu. Yaralılar var. Durum netleştirilmeye çalışılıyor. Detaylar daha sonra açıklanacak" ifadeleri kullanıldı.