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Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz... Kuzey Kore'den flaş uyarı: Saldırırız!

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#Kuzey Kore#ABD#Dünya
Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz... Kuzey Koreden flaş uyarı: Saldırırız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 09:14

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. Ukrayna'daki savaş son sürat devam ediyor. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir çatışma ihtimali bulunuyor. Çin - Tayvan gerilimi devam ederken Kore Yarımadası'nda da tansiyon 'saldırırız' uyarısı sonrası zirve yapmış durumda.

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Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve 'gizemli' ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.

İnternet erişiminin kısıtlandığı ülkede milyonlarca insan adeta başa bir 'gerçeklik' içerisinde yaşıyor.

Dünya ile bağlantının katı şekilde cezalandırıldığı ülke son derece büyük bir orduya da ev sahipliği yapıyor.

Son dönemde askeri harcamalarını hatırı sayılır düzeyde artıran Kuzey Kore dünyayı alarma geçiren bir uyarı yaptı.

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ABD ve Güney Kore'nin askeri iş birliğinden rahatsız olan Kuzey kore çok sert bir açıklama yayınladı.

Devlet medyası KCNA'ya göre Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'yi ortak askeri tatbikatları yoluyla gerilimi "nükleer savaşın eşiğine getirmekle" suçladı.

Aynı haberde bu duruma karşı tetikte olunduğunun altı çizidi ve 'saldırı ile cevap veririz' denildi.

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KİM'DEN NÜKLEER EMİR: HAZIR OLUN

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD ve Güney Kore'yi Amerikan silahları ile askeri tatbikatlar yapmakla suçlarken, ülkesini nükleer bir saldırı başlatmaya hazır olmaya çağırmıştı

Kim bunun caydırıcı bir eylem olacağı iddiasının altını çizmiş ve şu değerlendirmede bulunmuştu;

'Kuzey Kore'nin nükleer gücü, yüksek savaş hazırlığı ile düşmanın pervasız hareketlerini ve provokasyonlarını güçlü bir şekilde caydıracak, kontrol edecek ve yönetecek ve istenmeyen herhangi bir durumda önemli görevini tereddütsüz yerine getirecektir.'

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ABD'Yİ 33 DAKİKADA VURABİLİYOR

Öte yandan Çin'in en iyi havacılık savunma enstitüsü tarafından gerçekleştirilen simülasyon, ABD savunma sisteminde ölümcül boşluklar keşfettiklerini ve Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzesinin ABD'yi vurabileceğini duyurdu.

Araştırma ekibine göre Kuzey Kore'nin yaklaşık 13.000 kilometre menzile sahip, nükleer kapasiteli Hwasong-15 füzesi, tüm ABD anayurdunu vurmaya yeterli. Üstelik bunun için sadece 33 dakikaya ihtiyacı var.

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#Kuzey Kore#ABD#Dünya

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