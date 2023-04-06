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DÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ ilk elektrikli otomobilini baÅŸarÄ± ile Ã¼reten TÃ¼rkiye'de...

TOGG'un yola Ã§Ä±kmasÄ± dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde haber olurken MIT Technology Review'dan Ã§arpÄ±cÄ± bir analiz geldi.

Zeyi Yang'Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da 2023'Ã¼n TÃ¼rkiye iÃ§in son derece Ã¶nemli bir yÄ±l olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izildi.

'GELECEKTEKÄ° EKONOMÄ°K BÃœYÃœMENÄ°N SEMBOLÃœ'

'2023 aslÄ±nda TÃ¼rkiye iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir yÄ±l, ancak sadece cumhuriyetin 100. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olduÄŸu ve yaklaÅŸan bir seÃ§im olduÄŸu iÃ§in deÄŸil' diyen Yang ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu;

'Ä°ÅŸin teknoloji tarafÄ±nda, Ã¼lkenin gelecekteki ekonomik bÃ¼yÃ¼menin bir sembolÃ¼ olan ilk yerli elektrikli aracÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ±.'

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Elektrikli araÃ§larÄ±n geleneksel otomotiv endÃ¼strisine meydan okuduÄŸunun belirtildiÄŸi yazÄ±da bu alanda yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlarÄ±n hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen bir pazara girme ÅŸansÄ± sunduÄŸunun altÄ± Ã§izildi.

TOGG iÃ§in 'Åžimdiden oldukÃ§a popÃ¼ler gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorlar' diyen Yang, aracÄ±n ilk sahibi olmak iÃ§in baÅŸvuruda bulunan 180 binden fazla kiÅŸi olduÄŸunu yazdÄ±.

Ã‡in'in izlediÄŸi yol ile TÃ¼rkiye'nin ÅŸu anda izlediÄŸi yol arasÄ±nda pek Ã§ok benzerlik olduÄŸunu belirten Yang, yazÄ±sÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi;

' Bu iÅŸe sÄ±fÄ±rdan baÅŸlamak zordur; Bir elektrikli aracÄ±n en Ã¶nemli parÃ§asÄ± olan pilleri yapmak daha da zordur. Bu nedenle TÃ¼rkiye tek baÅŸÄ±na ilerlemiyor ve bunun yerine Ã‡in'in en bÃ¼yÃ¼k pil ÅŸirketlerinden biri olan Farasis ile ortaklÄ±k kuruyor.'

Ä°ÅžTE TOGG'UN EÅžSÄ°Z Ã–ZELLÄ°KLERÄ°

Kesintisiz bir mobilite deneyimi sunmak iÃ§in oluÅŸturulan Tru.ID altyapÄ±sÄ±, akÄ±llÄ± cihazÄ±nÄ±zÄ±n kiÅŸiselleÅŸtirilmiÅŸ hizmetlerine eriÅŸebileceÄŸiniz ve uygulamalarÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yerden kullanabileceÄŸiniz ekosistem kimliÄŸinizdir.

TRUMORE AKILLI YAÅžAM

Trumore ile entegre Ã§alÄ±ÅŸan bu akÄ±llÄ± yaÅŸam platformuyla gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±nÄ±zÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r. AkÄ±llÄ± ev ve ÅŸehir sistemleri ile size Ã¶zel, yapay zeka destekli, geliÅŸmiÅŸ bir baÄŸlantÄ± kurabilirsiniz. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ yaÅŸam alanÄ±nÄ±z olan T10X Ã¼zerinden, ev ve iÅŸ gibi diÄŸer yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±zÄ± yÃ¶netebilirsiniz.

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TRU.STORE BAÄžLANTILI ARAÃ‡ HÄ°ZMETLERÄ°

T10Xâ€™in multimedya sisteminde yer alan Tru.Store Uygulama MaÄŸazasÄ± ile gÃ¼n iÃ§inde ihtiyacÄ±nÄ±z olacak uygulamalarÄ± akÄ±llÄ± cihazÄ±nÄ±za yÃ¼kleyebilirsiniz.

TRUMORE DÄ°JÄ°TAL ASÄ°STAN

AkÄ±llÄ± yaÅŸam ekosistemindeki yol arkadaÅŸÄ±nÄ±z Trumore Dijital Asistan, size iÅŸlemlerinizi sesli komut ile yapma imkÃ¢nÄ± sunar. Size Ã¶zel Ã¶neriler yapan, yaÅŸam tarzÄ±nÄ±zÄ± ve hareketlerinizi Ã¶ÄŸrenen bu yapay zekÃ¢ destekli asistan, gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nÄ±zÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±r.

TRUMORE GEZ

Trumore Gez uygulamasÄ±, gerÃ§ek zamanlÄ± navigasyon Ã¶zelliklerini ve iÅŸ ortaklarÄ± tarafÄ±ndan saÄŸlanan mobilite hizmetlerini birbirine entegre ederek T10X iÃ§in benzersiz bir deneyim hazÄ±rlar.

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YÃœKSEK HIZLI VERÄ° KULLANIMI

T10X sahip olduÄŸu teknoloji ile internete baÄŸlÄ±dÄ±r. Bu yÃ¼ksek hÄ±zlÄ± veri kullanÄ±mÄ±, size nerede olursanÄ±z olun sÃ¼rekli Ã§evrimiÃ§i olma imkÃ¢nÄ± sunar.

TRUMORE E-CÃœZDAN VE DÄ°JÄ°TAL VARLIK CÃœZDANI

Trumore uygulamasÄ±nda yer alan E-CÃ¼zdan ve Dijital VarlÄ±k CÃ¼zdanÄ± ile Togg ekosistemindeki tÃ¼m finansal iÅŸlemleriniz elinizin altÄ±ndadÄ±r. AVAX alt yapÄ±sÄ±nÄ± kullanan bu fonksiyonlar ile ÅŸarj Ã¶demelerinizi, rezervasyonlarÄ±nÄ±zÄ± ve NFT iÅŸlemlerinizi kolaylÄ±kla gerÃ§ekleÅŸtirebilirsiniz.

TRUMORE DÄ°JÄ°TAL SANAT GALERÄ°SÄ°

T10Xâ€™inizi bir mobil sanat galerisine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren bu uygulama ile dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ dijital sanatÃ§Ä±larÄ±n eserlerini kolayca bulabilirsiniz. T10Xâ€™inizi kiÅŸiselleÅŸtirme imkanÄ± veren mobil galeri; sizi dijital dÃ¼nyanÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±nda, kiÅŸiselleÅŸtirilmiÅŸ ve Ã¶ncelikli bir yolculuÄŸa Ã§Ä±karÄ±r.

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UÃ‡TAN UCA EKRAN

AkÄ±llÄ± cihazÄ±n dijital kokpiti; 12.3 inÃ§ dijital gÃ¶sterge paneli, sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ ve Ã¶n yolcuyu sarmalayan benzersiz 29 inÃ§ bilgi-eÄŸlence ekranÄ± ve tÃ¼m fonksiyonlarÄ±n kontrolÃ¼ne yardÄ±mcÄ± olan 8 inÃ§lik kumanda ekranÄ±ndan oluÅŸur. SÄ±nÄ±fÄ±nda Ã¶rneÄŸi olmayan uÃ§tan uca ekran; otomobil kullanma deneyiminizi, seyahat konforunuzu ve Ã§evrim iÃ§i yaÅŸantÄ±nÄ±zÄ± baÅŸka bir boyuta taÅŸÄ±rken, Ã¶n yolcunun da kullanabileceÄŸi eÄŸlenceli iÃ§eriklere eriÅŸim saÄŸlar.

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MERÄ°DÄ°AN PREMÄ°UM SES SÄ°STEMÄ°

Yeni nesil Meridian Premium Ses Sisteminin T10Xâ€™e Ã¶zel akustik ÅŸemasÄ± ve teknolojisi ile yolculuklarÄ±nÄ±z esnasÄ±nda Ã¼stÃ¼n bir ses deneyimi yaÅŸayabilirsiniz.

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TÄ°Z HOPARLÃ–RLERÄ°

YÃ¼ksek frekanslÄ± bu hoparlÃ¶rler, insan kulaÄŸÄ±nÄ±n algÄ±ladÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksek sesleri karÅŸÄ±lar. BAS HOPARLÃ–RLERÄ° Daha dÃ¼ÅŸÃ¼k ve derin frekanslar iÃ§in geliÅŸtirilmiÅŸtir.

ÃœÃ‡ BOYUTLU SES

Size daha gerÃ§ekÃ§i bir deneyim sunar.

DERÄ°N BAS HOPARLÃ–RLERÄ°

Her noktadan eÅŸit hissedilen optimal bas sesleri verir T 10Xâ€™in tÃ¼m noktalarÄ±nda sabit bir sahne performansÄ± tecrÃ¼besi yaÅŸatÄ±r.

ANA HOPARLÃ–R

T 10Xâ€™in tÃ¼m noktalarÄ±nda sabit bir sahne performansÄ± tecrÃ¼besi yaÅŸatÄ±r.

ANAHTARSIZ GÄ°RÄ°Åž

T10X, size anahtarsÄ±z giriÅŸ imkÃ¢nÄ± sunar. AnahtarÄ±nÄ±z cebinizde veya Ã§antanÄ±zdayken Ã¶n kapÄ± kollarÄ±na ya da bagaj kapaÄŸÄ±nda yer alan bagaj aÃ§ma butonuna dokunarak T10Xâ€™inize eriÅŸim saÄŸlayabilirsiniz.

ISITMALI Ã–N/ARKA KOLTUKLAR

Ã–n ve arka koltuklardaki Ä±sÄ±tma sistemi, T10Xâ€™in iÃ§indeki tÃ¼m yolculara sÄ±cak ve konforlu bir yolculuk deneyimi saÄŸlar.Â

ELEKTRÄ°KLÄ° VE HAFIZALI Ã–N KOLTUKLAR

T10X'inizde koltuklarÄ±nÄ±zÄ± sizin iÃ§in en konforlu sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ saÄŸlayacak ÅŸekilde ayarlayabilir ve bu ayarlarÄ± kaydedebilirsiniz. BÃ¶ylece birden fazla kullanÄ±cÄ±, tek tuÅŸla kendi koltuk pozisyonunu en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde ayarlayabilir.

KABLOSUZ ÅžARJ

T10Xâ€™inizin Ã¶n konsolunda yer alan kablosuz ÅŸarj Ã¼nitesi, telefonunuzu kolay ve hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde ÅŸarj eder.Â

ELEKTRÄ°KLÄ° OTOMATÄ°K AÃ‡ILIR/KAPANIR BAGAJ

Anahtar veya bagaj kapaÄŸÄ± Ã¼zerindeki tuÅŸ yardÄ±mÄ±yla T10Xâ€™inizin bagajÄ±nÄ± Ã§ok daha rahat bir ÅŸekilde aÃ§abilir ya da kapatabilirsiniz

KÃ–R NOKTA ASÄ°STANI

T10X, arka kÄ±smÄ±nda bulunan iki radar yardÄ±mÄ±yla yandaki ÅŸeritlerden gelen araÃ§larÄ± tespit eder ve yan aynalarda bulunan ikaz Ä±ÅŸÄ±klarÄ± ile kullanÄ±cÄ±ya bilgi aktarÄ±r. Bu anlarda sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ÅŸerit deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in sinyal verirse ikaz lambalarÄ± yanÄ±p sÃ¶nerek olasÄ± bir Ã§arpÄ±ÅŸmayÄ± Ã¶nler.

OTOMATÄ°K PARK ASÄ°STANI

Park sensÃ¶rleri yardÄ±mÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸan bu sistem, kullanÄ±cÄ± mÃ¼dahalesi olmaksÄ±zÄ±n otonom park yapma imkanÄ± verir. Gaz, fren, direksiyon ve vites kontrolÃ¼ tamamÄ±yla T10X tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±r. KullanÄ±cÄ± yardÄ±mÄ± gereken koÅŸullar ve gÃ¼ncel park durumu cihaz ekranÄ±ndan takip edilebilir. Bu asistan hem park etme hem de park yerinden Ã§Ä±kmak iÃ§in kullanÄ±labilir.Â

DUR-KALK FONKSÄ°YONLU AKILLI ADAPTÄ°F HIZ SABÄ°TLEYÄ°CÄ°

Adaptif hÄ±z sabitleyici, sÃ¼rÃ¼ÅŸ hÄ±zÄ±nÄ± Ã¶ndeki trafiÄŸe gÃ¶re otomatik olarak ayarlayarak kullanÄ±cÄ±lara eÅŸsiz bir sÃ¼rÃ¼ÅŸ deneyimi saÄŸlar. Sistem, cihazÄ±n tamamen durmasÄ± halinde bile kullanÄ±cÄ±dan alacaÄŸÄ± komutla takibin devam etmesini saÄŸlayabilir. Dur-kalk fonksiyonlu akÄ±llÄ± adaptif hÄ±z sabitleyici, trafik iÅŸareti algÄ±lama yardÄ±mÄ±yla hÄ±z limitlerini de aktif olarak Ã¶ÄŸrenir.Â

KAMERALI SÃœRÃœCÃœ DÄ°KKAT ASÄ°STANI

T10Xâ€™te bulunan kÄ±zÄ±lÃ¶tesi kamera, kullanÄ±cÄ±nÄ±n gÃ¶z ve baÅŸ hareketlerini inceleyerek analiz eder. Sistem, kullanÄ±cÄ±nÄ±n yola yeterince odaklanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± veya yorgun olduÄŸunu tespit ettiÄŸinde gÃ¶rsel ve iÅŸitsel uyarÄ± verir.

AKILLI ÅžERÄ°T TAKÄ°P SÄ°STEMÄ° VE ÅžERÄ°TTEN AYRILMA UYARISI

AkÄ±llÄ± ÅŸerit takip sistemi, Ã§ok fonksiyonlu Ã¶n kamera yardÄ±mÄ±yla ÅŸeritleri algÄ±lar, ÅŸeritten dÄ±ÅŸarÄ± doÄŸru bir kayma olduÄŸunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ uyarÄ±r ve gerektiÄŸinde ufak manevra dÃ¼zeltmeleri ile T10X'i ÅŸeridinde tutar.Â

TRAFÄ°K Ä°ÅžARETÄ° ALGILAMA SÄ°STEMÄ°

T10X'in Ã§ok fonksiyonlu kamerasÄ± yardÄ±mÄ±yla okunan trafik levhalarÄ±ndaki bilgi dijital gÃ¶sterge panelinde gÃ¶sterilerek sÃ¼rÃ¼cÃ¼ uyarÄ±lÄ±r. Asistan sistemler, bu bilgiyi kullanarak T10X'in hÄ±zÄ±nÄ± ayarlar.Â

Ã–N VE ARKA Ã‡APRAZ TRAFÄ°K UYARILARI

Ã–n Ã§apraz trafik uyarÄ±sÄ±, saÄŸdan veya soldan gelen trafiÄŸi tespit ederek olasÄ± bir Ã§arpÄ±ÅŸmayÄ± Ã¶nler. Bu sistem Ã¶zellikle park alanlarÄ±ndan Ã§Ä±karken ve kavÅŸaklardan dÃ¶nerken sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n gÃ¶remediÄŸi kÃ¶r noktalarda etkili olur. Sistem Ã¶ncelikle kullanÄ±cÄ±yÄ± uyararak durumdan haberdar eder ve gerekirse frenleme yaparak cihazÄ± durdurur. Arka Ã§apraz trafik uyarÄ±sÄ± da T10Xâ€™in geri hareket ettiÄŸi senaryolarda devreye girer.

ADAPTÄ°F SÃœRÃœCÃœ ASÄ°STANI

Adaptif sÃ¼rÃ¼cÃ¼ asistanÄ±, dur-kalk fonksiyonlu adaptif akÄ±llÄ± hÄ±z sabitleyici ile akÄ±llÄ± ÅŸerit takip sisteminin bir arada Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla iÅŸlevsel hale gelir. Bu asistan, ÅŸerit Ã§izgilerinin okunamadÄ±ÄŸÄ± durumlarda Ã¶ndeki aracÄ± 60 km/saat hÄ±za kadar takip edebilir. AynÄ± zamanda sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kullanÄ±m alÄ±ÅŸkanlarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenerek kendini adapte eder ve kullanÄ±cÄ±ya daha konforlu bir sÃ¼rÃ¼ÅŸ deneyimi saÄŸlar.Â

YOÄžUN TRAFÄ°K

YoÄŸun trafik pilotu, kullanÄ±cÄ±nÄ±n direksiyon dahil tÃ¼m kontrolleri T10Xâ€™e bÄ±rakmasÄ±nÄ± saÄŸlar. Asistan pilot T10Xâ€™in ÅŸeritteki konumunu ve takip mesafesini dÃ¼zenleyerek yoÄŸun trafikte konforlu bir sÃ¼rÃ¼ÅŸ deneyimletir. KameralÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ dikkat asistanÄ± yardÄ±mÄ±yla sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n dikkat seviyesi Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼r, gerektiÄŸi halde sistem uyarÄ± verebilir ya da inaktif hale gelebilir. Bu Ã¶zellik 15 km/saat hÄ±za kadar kullanÄ±labilir.Â

Ã–N Ã‡ARPIÅžMA UYARISI VE ACÄ°L DURUM FRENÄ°

Bu sistem yardÄ±mÄ±yla T10X, sÃ¼rÃ¼ÅŸ rotasÄ±ndaki diÄŸer araÃ§larÄ± ve yayalarÄ± tespit eder. Ã‡arpÄ±ÅŸma tehlikesi oluÅŸturan herhangi bir durumda sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ gÃ¶rsel ve iÅŸitsel olarak uyararak olasÄ± bir Ã§arpÄ±ÅŸmayÄ± engellemeye yardÄ±mcÄ± olur, gerektiÄŸi halde fren yapar.

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TASARIMIN Ä°LHAM NOKTALARI

T10X, modern ve Ã¶zgÃ¼n tasarÄ±mÄ±nda Anadolu topraklarÄ±nÄ±n kÃ¶klÃ¼ simgelerinden biri olan laleden esinlenir. AkÄ±llÄ± cihazÄ±n yoldaki imzasÄ± olan Ã¶n Ä±zgarasÄ±na, bÃ¼tÃ¼nsel ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± tamamlayan jantlarÄ±na ve iÃ§ mekÃ¢n detaylarÄ±na modern bir incelikle iÅŸlenen lale figÃ¼rleri, coÄŸrafyamÄ±zÄ±n kÃ¼ltÃ¼r mirasÄ± ile olan baÄŸÄ±nÄ± vurgular.

T10Xâ€™in keskin hatlarÄ±, Ã¶n taraftan baÅŸlayarak yan ve arka tasarÄ±mÄ±nda akÄ±cÄ± bir devamlÄ±lÄ±k saÄŸlar. Bu tasarÄ±m, yalÄ±n ve net Ã§izgiler ile hayat bulur. Bumerang tasarÄ±mlÄ± gÃ¼ndÃ¼z farlarÄ±, Ä±zgaralar ve far grubu tasarÄ±mÄ±yla tÃ¼m bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerine Ã§eken etkileyici Ã¶n yÃ¼z, krom detaylar ile ÅŸekillendirilir.

Ä°NSAN ODAKLI TASARIM

T10Xâ€™in orta konsolu, iÃ§ mekÃ¢nÄ±n en Ã¶nemli stil ve fonksiyon Ã¶zelliklerinden biri olarak Ã¶ne Ã§Ä±kar. UÃ§ak kokpitini hatÄ±rlatan formuyla vites ve elektronik park freni fonksiyonlarÄ±nÄ± barÄ±ndÄ±ran konsol, ergonomisiyle dokunmatik kumanda ekranÄ±nÄ±n kontrol edilmesine de yardÄ±mcÄ± olur. Dokunmatik ekranda kullanÄ±cÄ±yÄ± merkeze alan ara yÃ¼z, sesli komut Ã¶zelliÄŸinin de desteÄŸiyle kumanda elemanlarÄ±nÄ± olabildiÄŸince azaltarak iÃ§ mekÃ¢nÄ±n yalÄ±n ve sade tasarÄ±mÄ±nÄ± destekler.

GENÄ°Åž VE FERAH YAÅžAM ALANI

Yeni bir yaÅŸam alanÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸen T10X, uzun aks mesafesine sahip olmanÄ±n getirdiÄŸi avantaj ile 5 kiÅŸilik bir aileyi rahat ve konforlu bir ÅŸekilde aÄŸÄ±rlar. Kabin iÃ§indeki yÃ¼ksek baÅŸ mesafesi ve sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n en uzun diz mesafesi ile bir Ã¼st sÄ±nÄ±fÄ±n konforunu saÄŸlayan geniÅŸ ve ferah iÃ§ mekÃ¢n, uzun yolculuklarda benzersiz bir rahatlÄ±k ve keyif sunar.Â

EURO NCAP STANDARTLARI

T10Xâ€™in tasarÄ±m, Ã¼retim ve mÃ¼hendislik sÃ¼reÃ§lerinde uluslararasÄ± standartlar esas alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Avrupa pazarÄ±ndaki otomobillerin gÃ¼venliÄŸinin deÄŸerlendirildiÄŸi baÄŸÄ±msÄ±z Euro NCAP programÄ±nÄ±n tÃ¼m testlerinden en yÃ¼ksek seviye olan 5 yÄ±ldÄ±zÄ± alacak ÅŸekilde tasarlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

ÅžARJ TÄ°PLERÄ°

T10Xâ€™inizi 3 farklÄ± ÅŸekilde ÅŸarj edebilirsiniz. T10Xâ€™inizi, ev tipi bir priz Ã¼zerinden, duvara monte bir AC ÅŸarj istasyonundan ya da sÃ¼per hÄ±zlÄ± DC ÅŸarj istasyonlarÄ±ndan her yerde gÃ¼venle ÅŸarj edebilirsiniz.

TOGG, standart ev prizi 3.7 kW, AC 22 kW, DC 180kW olarak maksimum gÃ¼Ã§ seviyelerinde ÅŸarj edilebiliyor.