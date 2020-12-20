Son dakika... Türkiye'de de yüzlerce şubelesi var! Fast-food devinin sırları ifşa oldu...

Boston'da yaşayan Michael Ryan, TikTok'ta bir kullanıcının sorusu üzerine öğrendiği gizli bilgileri paylaştı. 27 yaşındaki genç kadın, fast-food zinrcinin restoranlarında neden büyük pipetler kullanıldığına ve ünlü tavuk nugget'larda uygulanan yönteme ilişkin milyonlarca insanın merak ettiği sorulara yanıt verdi.

Michael Ryan'ın pipetlerin neden büyük olduğuna dair açıklaması şöyle: "Çünkü bu dilinize daha fazla karbonat gelmesine olanak sağlıyor ve gazlı içeceği daha tatlı hale getiriyor. Bu yüzden de orada içtiğiniz içecekler daha güzel."

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine gör; Ryan, tavuk nugget'lara da daha sulu kalması ve lezzetli olması için tuzlu su karışımı enjekte edildiğini öne sürdü.

HAFTADA BİR TEMİZLENİYORMUŞ!

Şirketin kola için kendi şurup tarifini sipariş ettiğini iddia eden Boston'lı kadın, bu yüzden o fast-food zincirinde içilen kolaların biraz daha şekerli ve çok daha tatlı olduğunu ifade etti.

Michael Ryan, dondurma makinelerinde ise şeker kreması kullanıldığını ve makinelerin haftada bir temizlendiğini iddia etti.