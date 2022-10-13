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Son dakika: TürkAkım'a sabotaj girişimi iddiası... Kremlin'den açıklama geldi: Gözaltına alındılar

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#Rusya#Kremlin#Dünya
Son dakika: TürkAkıma sabotaj girişimi iddiası... Kremlinden açıklama geldi: Gözaltına alındılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 15:31

Dün Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından dile getirilen TürkAkım'a yönelik sabotaj girişimi ile ilgili Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Açıklamada olay ile ilgili gözaltılar olduğu bilgisine yer verildi. Öte yandan Kremlin, TürkAkım ve Kuzey Akım boru hatlarıyla ilgili yeni açıklamalarda da bulundu.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, dün TürkAkım'a yönelik saldırı girişimi olduğunu, söz konusu saldırının önlendiğini açıklamıştı.

Putin'in bu açıklamasından sonra Kremlin'den yeni bir duyuru geldi. Açıklamada söz konusu sabotaj girişimi ile ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Putin bu iddiayı bugün Astana'daki zirvede de dile getirmişti. Rus lider konu ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

'Türk Akım'da sabotaj yapmayı planlıyorlardı ama önledik. Başarılı bir biçimde çalışmaya devam ediyor.' 

KREMLİN'DEN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Kremlin, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yeni bir TürkAkım açıklaması yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Türkakım boru hattı Kuzey Akım’ın yerine geçmeyecek. Bu iki ayrı boru hattından bahsederken farklı kapasitelerden bahsediyoruz."

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