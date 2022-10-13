Son dakika: TürkAkım'a sabotaj girişimi iddiası... Kremlin'den açıklama geldi: Gözaltına alındılar

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Rusya Devlet Başkanı Putin, dün TürkAkım'a yönelik saldırı girişimi olduğunu, söz konusu saldırının önlendiğini açıklamıştı.

Putin'in bu açıklamasından sonra Kremlin'den yeni bir duyuru geldi. Açıklamada söz konusu sabotaj girişimi ile ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Putin bu iddiayı bugün Astana'daki zirvede de dile getirmişti. Rus lider konu ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

'Türk Akım'da sabotaj yapmayı planlıyorlardı ama önledik. Başarılı bir biçimde çalışmaya devam ediyor.'

KREMLİN'DEN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Kremlin, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yeni bir TürkAkım açıklaması yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Türkakım boru hattı Kuzey Akım’ın yerine geçmeyecek. Bu iki ayrı boru hattından bahsederken farklı kapasitelerden bahsediyoruz."