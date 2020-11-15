Son dakika... Trump'tan resmen bombardıman: O kazandı, çünkü...

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Kasım seçimlerinin hileli olduğunu yineledi. Trump seçilmiş başkan Joe Biden'ın adını anmadan şu mesajı attı:

"O kazandı, zira seçim hileliydi. Hiçbir izleyici ve gözlemciye izin verilmedi." Mesajının devamında radikal solun sahibi olduğunu iddia ettiği ve "kötü şöhretli" bir şirket olan 'Dominion' tarafından tasnif edildiğini öne sürdü.

Başkan Trump son mesajlarından birinde ise yine Biden'ın adını kullanmadan "O yalan haber medyasının gözünde kazandı. Ben hiçbir şey kaybetmedim. Gidecek çok yolumuz var. Bu hileli bir seçimdi" yazdı.

Tweet bombardımanında 20 Ocak'ta görevi halefine devretmesi gereken Trump, "Hileli seçim. Biz kazanacağız" ifadesini kullandı.