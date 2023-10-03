Son dakika... Tayland'da AVM'ye saldırı: Ölü ve yaralılar var

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Bangkok'un merkezindeki lüks bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı meydana geldi.

Büyük paniğin yaşanmasına neden olan saldırının ardından Tayland polisi, 14 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ülke basını söz konusu şahısın saldırgan olduğunu yazdı. Resmi kaynaklar bu kişinin yakalandığı ana ait görüntüleri yayınladı.

AFP, saldırı nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kamu yayıncısı Thai PBS, beş kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırının ardından bölgeden ilk görüntüler ise sosyal medyada yayınlandı.

Onlarca kişinin panik halinde kaçmaya çalıştığı anlar telefon kameralarına yansıdı.

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Saldırının ardından alışveriş merkezi tüm girişleri kapatılarak tecrit altına alındı ​.​

Polis ayrıca alışveriş merkezinin yakınındaki bir istasyondaki tren seferlerini de askıya aldı.

Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.