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Son dakika... Tayland'da AVM'ye saldırı: Ölü ve yaralılar var

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#Tayland#Saldırı#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 14:08

Tayland'ın Bangkok kentindeki bir AVM silahlı saldırıya sahne oldu. AFP'de yer alan habere göre, saldırı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. İşte ilk görüntüler...

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Bangkok'un merkezindeki lüks bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı meydana geldi.

Büyük paniğin yaşanmasına neden olan saldırının ardından Tayland polisi, 14 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ülke basını söz konusu şahısın saldırgan olduğunu yazdı. Resmi kaynaklar bu kişinin yakalandığı ana ait görüntüleri yayınladı.

Son dakika... Taylandda AVMye saldırı: Ölü ve yaralılar var

AFP, saldırı nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kamu yayıncısı Thai PBS, beş kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırının ardından bölgeden ilk görüntüler ise sosyal medyada yayınlandı.

Onlarca kişinin panik halinde kaçmaya çalıştığı anlar telefon kameralarına yansıdı.

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Son dakika... Taylandda AVMye saldırı: Ölü ve yaralılar var

Saldırının ardından alışveriş merkezi tüm girişleri kapatılarak tecrit altına alındı ​.​

Polis ayrıca alışveriş merkezinin yakınındaki bir istasyondaki tren seferlerini de askıya aldı.

Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Tayland#Saldırı#Dünya

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