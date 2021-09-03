Son dakika: Taliban'dan Pençşir iddiası: Kontrolü sağladık

Afganistan'da Pencşir'de Taliban ile yerel güçler arasında devam eden çatışmalar sonucu Taliban, Pencşir'in Peryan ilçesinde kontrolü ele geçirdi. Taliban güçleri Kabil'de havaya ateş açarak kutlama yaptı.

TALİBAN SÖZCÜSÜ BİLAL KERİMİ TAMAMEN ELE GEÇİRİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Pençşir, İslam Emirliği'nin kontrolü altına girdi" ifadelerini kullandı.

DİRENİŞİ BU 3 İSİM YÖNETİYOR

Pencşir'de toplanan direniş hareketin lider kadrosunda Özbek asıllı Raşid Dostum’un oğlu Yar Dostum ve Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih de yer alıyor.

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