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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 18.08.2021 - 15:40 | Son Güncelleme:

Son dakika: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu!

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Son dakika: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu!

Dünya Taliban'ın Afganistan'ı sadece 10 gün içinde ele geçirmesinin şokunu atlatamamışken, ABD basınında çok ilginç bir iddia geldi. CNN International 'Taliban, dünyanın umutsuzca ihtiyaç duyduğu 1 trilyon dolarlık minerallerin üzerinde oturuyor' başlığı ile okurlarına sunduğu haber ile gündemi değiştirdi.

Dünya tabiri caizse günlerdir Afganistan'dan gelen gelişmelerle yatıp kalkıyor.

20 yıllık ABD işgalinden sonra, pazar günü başkent Kabil'e girerek fiilen ülkenin yönetimini ele geçiren Taliban, ülkenin büyük bölümüne hakim olmuş durumda.

Sadece 10 günde hükümet güçlerini yenerek başkenti ele geçiren Taliban sadece Afganistan topraklarına sahip olmadı. O Toprakların altındaki 1 trilyon dolar değerindeki minerallerin de sahibi oldu.

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CNN International'da yer alan habere göre, Afganistan dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olarak gösteriliyor. Ancak ABD'li askeri yetkililer ve jeologlar, ülkenin ekonomik durumu önemli ölçüde değiştirebilecek yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde maden yatakları üzerinde oturduğunu ortaya çıkardı.

2010 yılında yapılan bu keşfe göre, demir, bakır ve altın gibi mineral kaynakları ülke geneline dağılmış durumda.

Aynı çalışmaya göre, Afganistan nadir toprak minerallerine de ev sahipliği yapıyor ve belki de en önemlisi, dünyanın en büyük lityum yataklarından biri burada bulunuyor.

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Söz konusu maddenin şarj edilebilir pillerde kullanıldığını anımsatan CNN International bu maddeyi 'iklim kriziyle mücadele için hayati önem taşıyan, ancak az bulunan bir bileşen' olarak nitelendiriyor.

Zira ülkeler karbon emisyonlarını azaltmak için elektrikli otomobillere ve diğer temiz teknolojilere geçmeye çalıştıkça, lityum ve kobalt gibi metallerin yanı sıra neodimyum gibi nadir toprak elementlerine olan talep artıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı ise küresel lityum, bakır, nikel, kobalt ve nadir toprak elementlerinin arzının hızla artması gerektiğini, aksi takdirde dünyanın iklim kriziyle mücadele girişiminde başarısız olacağına dikkat çekiyor.

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'Afganistan kesinlikle geleneksel değerli metaller açısından en zengin bölgelerden biri' diyen bilim insanı ve güvenlik uzmanı Rod Schoonover, bu zenginliğin 21. yüzyılda yükseliş trendinde olan mineraller içinde geçerli olduğunun altını çizdi.

Schoonover, CNN International'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Güvenlik sorunları, altyapı eksikliği ve şiddetli kuraklıklar geçmişte en değerli minerallerin çıkarılmasını engelledi. Bunun Taliban kontrolü altında kısa vadede değişmesi pek olası değil. Yine de, Çin, Pakistan ve Hindistan gibi kaosa rağmen bu ülkede yatırım yapabilecek ülkeler ver.'

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