Son dakika: ABD Afganistan'ı nasıl kaybetti? İşte hezimetin 5 ana nedeni

Afgan ordusunun taliban'a direnmesi durumunda dahi 'Bence Taliban yine de kazanırdı' diyen Watling 'Ve bunun nedeni, Afgan Ulusal Ordusu’nun sistematik olarak yozlaşmış, etkin bir komuta ve kontrolü olmayan, kendi birimlerinde kaç kişi olduğunu bilmeyen, teçhizatlarının çoğu parçalanmış bir çok birimden oluşmasıdır. Orduya ait pek çok şey çalındı ​​​​ve satıldı ve bu yüzden tamamen işlevsiz bir güçtüler' ifadelerini kullandı.